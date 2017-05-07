К проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе» присоединяется средняя общеобразовательная школа №19 Ижевска. Учебное заведение подготовило для Ижевской городской думы ходатайство на право носить имя первого директора школы, участника Великой Отечественной войны Василия Григорьевича Остроумова.
В преддверии Дня Победы и знакового события присвоения имени заслуженного педагога-фронтовика в школе состоялось открытие барельефа Василия Остроумова.
По торжественному случаю в этот день в школе собрались ветераны-педагоги, которые долгие годы работали в школе под началом Василия Остроумова. С большой теплотой и уважением они рассказывали о заслуженном учителе РСФСР и Удмуртской АССР.
Уроженец Орловской области Василий Остроумов до войны окончил спортфак Удмуртского педагогического института и начал работать в ижевской школе №30. В 1942 г., окончив артиллерийское училище, ушел на фронт. За отвагу, героизм, самоотверженность, проявленные в боях за Родину, был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1963 г. была открыта школа №19, которую и возглавил Василий Остроумов. В 1972 г. его имя было занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР.
Но многое из биографии первого директора известной в республике школы и о традициях, которые он заложил, учащимся еще предстоит узнать. Координирует эту работу актив школьного самоуправления. Как рассказали старшеклассники Денис Пушин и Михаил Смирнов, исследовательская работа продолжится. В ближайших планах – встреча с семьей Василия Остроумова.
Почетное право открыть портрет-барельеф первого директора, ветерана войны было предоставлено его дочери Нине Исаковой и председателю совета ветеранов 19-й школы Анатолию Карпову. Барельеф установлен на колонне в фойе школы.
«Именно на этом месте Василий Григорьевич всегда стоял и встречал всех к первому уроку. Он навсегда в строю. Это человек, который создал этот школьный корабль и отправил его в бесконечное море жизни. Это первый шаг на пути подготовки к юбилею нашей школы. В 2018 г. ей исполняется 55 лет. Уже подготовлено ходатайство о присвоении школе имени Василия Григорьевича Остроумова, которое будет направлено в городскую Думу Ижевска. Кроме того, уже создан эскиз скульптуры первого директора, которая будет установлена перед зданием школы к ее юбилею – перед началом следующего учебного года», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Удмуртии, нынешний директор 19-й школы Татьяна Каракулина.
«В Удмуртии в 2015-2016 гг. некоторым школам тоже были присвоены имена героев войны. К примеру, Лудорвайская школа Завьяловского района носит имя летчицы Нины Ульяненко. Надеюсь, что к проекту ОНФ «Имя героя – школе» присоединятся и другие образовательные организации республики», – добавила Каракулина.
Пресс-служба регионального отделения ОНФ в УР
Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ в УР
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