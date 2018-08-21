Первый вопрос совещания был посвящен анализу исполнения ранее принятых комиссией решений о состоянии и обустройстве пешеходных переходов на территории Удмуртии, в том числе на участках, прилегающим к образовательным и иным детским учреждениям.
Как сообщил начальник отделения дорожного надзора Управления ГИБДД, ответственный секретарь комиссии Николай Соколов, руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления разработаны планы реализации адресных мероприятий проводится работа по исполнению протокольных поручений. Активно обустраиваются пешеходные переходы и тротуары, наносится горизонтальная дорожная разметка, монтируется наружное освещение в зоне нерегулируемых пешеходных переходов, устанавливаются ограничивающие пешеходные ограждения и дорожные знаки.
Проведённые мероприятия по повышению безопасности дорожного движения позволили сократить число ДТП, связанных с наездами на пешеходов сопутствующими недостатками в обустройстве пешеходных переходов, на 4,8 % (со 125 до 119 ДТП).
В настоящее время ФКУ Упрдор «Прикамье» проводятся мероприятия по устройству стационарного электрического освещения на автомобильной дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от автомобильной дороги М-7 «Волга» в границах населённых пунктов Канифольный, Селычка, Чутырь, Нязь-Ворцы, Загребино и на нерегулируемых пешеходных переходах – повороты на Пугачёво и Бальзяшур.
Минтрансом Удмуртии организовано нанесение шумовых полос перед пешеходными переходами на участках автодорог «Воткинск – Чайковский», «Ижевск – Ува», «Игра – Глазов», «Ижевск – Воткинск», «Объездная г. Воткинска». Запланировано в срок до 1 сентября обустройство 6 искусственных неровностей вблизи образовательных учреждений, а также устройство наружного освещения в зонах пешеходных переходов на автомобильных дорогах «Ижевск – Воткинск», «Завьялово – Каменное», «Ижевск – Сарапул». На заседании с положительной стороны была отмечена организация работы по исполнению протокольных поручений Комиссии Администрациями города Глазова, а также Воткинского и Киясовского районов.
Так, в Воткинском районе за счёт местного бюджета организовано обустройство пешеходных переходов искусственными неровностями, дорожными знаками в населённых пунктах Первомайское, Гавриловка и Беркуты. Также запланировано обустройство дополнительного освещения возле двух детских образовательных учреждений и строительство более 1000 метров пешеходных дорожек. Руководителям органов местного самоуправления городов Ижевска, Сарапула, Алнашского, Вавожского, Завьяловского, Каракулинского, Можгинского, Малопургинского и Шарканского районов рекомендовано разработать с учётом предложений органов ГИБДДД План по устранению нарушений в обустройстве пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений, обеспечить в приоритетном порядке его реализацию.
Ещё одним вопросом повестки стало обсуждение мер, направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Как сообщил врио начальника Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Роман Усатов, за семь месяцев 2018 года в республике зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых погибли 5 детей и 200 получили ранения. Больше половины происшествий с участием детей и подростков произошло по вине водителей транспортных средств. Возросло число наездов на детей, произошедших на нерегулируемых пешеходных переходах.
Госавтоинспекцией МВД по Удмуртской Республике реализован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Во всех образовательных организациях заведены и актуализированы Паспорта дорожной безопасности. Обновлены и размещены схемы безопасных маршрутов движения учащихся на территориях, прилегающих к школам.
Министерству образования и науки Удмуртской Республики поручено продолжить межведомственную координацию работы по обеспечению безопасной перевозки детей и профилактике дорожно-транспортного травматизма, в первую очередь по популяризации использования учащимися светоотражающих элементов. Кроме того, в целях профилактики ДТП с участием детей продолжить проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!»
Председатель Правительства Ярослав Семенов обратил внимание на необходимость проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение числа ДТП с участием детей.
Как доложила заместитель министра образования и науки Ирина Крохина, с 20 августа по 20 сентября во всех образовательных учреждениях Удмуртии пройдёт «Месячник безопасности детей». Все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма со всеми участниками образовательного процесса проводятся с привлечением сотрудников ГИБДД.
Для обеспечения безопасности при ежедневных перевозках учащихся межведомственной комиссией перед началом учебного года будут обследованы школьные автобусные маршруты. Всего по республике перевозка до места учёбы и обратно осуществляется по 611 маршрутам.
В настоящее время в образовательных организациях Удмуртии эксплуатируется 358 автобусов, из которых 318 занимается ежедневным подвозом. На конец 2017-2018 учебного года спутниковая система ГЛОНАСС функционировала во всех муниципальных образованиях, что позволяет оперативно отслеживать каждый автобус, включая его принадлежность к образовательной организации, а также возможной неисправности аппаратуры.
В ходе заседания комиссии также был рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, обустройстве и эксплуатации их в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта России. Подводя итоги заседания, Ярослав Семенов отметил, начало нового учебного года – самый травмоопасный период. После каникул дети невнимательны. Задача – обеспечить их безопасность на улице, в том числе на дороге, ведущей к школе. Взрослые, как педагоги, так и сотрудники Госавтоинспекции, должны объединить усилия в деле сохранения детских жизней на дорогах.
«К началу учебного года все работы по обустройству пешеходных переходов должны быть выполнены. Поэтому вся полнота ответственности в этом деле ложится на руководителей городов и районов, а также заинтересованных министерств и ведомств», - заявил Ярослав Семенов.
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