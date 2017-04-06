Текущие дни апреля можно считать началом метеорологической весны - среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 °С в сторону повышения, однако ночной минус в отдельные дни еще будет наблюдаться, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
До субботы включительно в центральных и южных районах Удмуртии будет наблюдаться преимущественно сухая погода, по северным районам временами пройдут небольшие осадки. Погода до конца недели будет ветреной - юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.
Ближайшей ночью ожидается +2…-2°С, завтра днем +2…+7 °С. К субботе дневная температура повысится до +5…+10 °С , в Ижевске до +8°С.
В воскресенье, по предварительному анализу, прогнозируется выпадение осадков преимущественно в виде дождя, местами в виде мокрого снега.
Фото: sema-fox.flamber.ru
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