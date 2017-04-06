Главная » К концу недели в Удмуртии потеплеет до плюс 10 градусов

К концу недели в Удмуртии потеплеет до плюс 10 градусов

5 апреля
0
1303621652 g К концу недели в Удмуртии потеплеет до плюс 10 градусов

Текущие дни апреля можно считать началом метеорологической весны - среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 °С в сторону повышения, однако ночной минус в отдельные дни еще будет наблюдаться, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

До субботы включительно в центральных и южных районах Удмуртии будет наблюдаться преимущественно сухая погода, по северным районам временами пройдут небольшие осадки. Погода до конца недели будет ветреной - юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.

Ближайшей ночью ожидается +2…-2°С, завтра днем +2…+7 °С. К субботе дневная температура повысится до +5…+10 °С , в Ижевске до +8°С.

В воскресенье, по предварительному анализу, прогнозируется выпадение осадков преимущественно в виде дождя, местами в виде мокрого снега.

Фото: sema-fox.flamber.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо