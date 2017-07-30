Автоматизированная информационная система «Меркурий» должна в полной мере вступить в силу с 1 января 2018 года. Именно с этой даты все перемещения и реализация животноводческой продукции, животных «и иных подконтрольных ветеринарной службе товаров будет осуществляться посредством оформления ветеринарных сопроводительных документов только в электронном виде в АИС «Меркурий».
Причем отсутствие таких документов будет являться административным правонарушением. При этом, по информации Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, из зарегистрированных на территории Удмуртской Республики 5356 хозяйствующих субъектов только 365 получили доступ в систему «Меркурий», всего 6,8 процента.
Между тем переход на электронный документооборот в сфере оформления ветеринарных сопроводительных документов означает избавление от обслуживания госветслужбы и связанных с ними значительных финансовых издержек на ветсанэкспертизу, ветсаносмотр, подтверждение соответствия и тому подобные процедуры а также на бланки, поскольку оформление осуществляется в электронном виде и совершенно бесплатно.
К тому же для самостоятельного оформления ветеринарных сопроводительных документов владельцу груза вовсе не обязательно нанимать дополнительных специалистов, обучать их, организовывать рабочие места или заключать договор с другой фирмой, имеющей таких специалистов.
Вполне можно сделать так, чтобы система «Меркурий» оформляла документы самостоятельно, практически без участия человека, на основании информационных сообщений, которые система будет получать через так называемый Универсальный шлюз от производственной программы предприятия, например 1С или SAP.
Для этого необходимо настроить взаимный обмен между программами Меркурий ГВЭ и 1С и трансформировать формат сообщений, направляемых программой предприятия в формат, понятный для ГИС Меркурий ГВЭ.
– Электронная сертификация - это система будущего, - считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Евгений Шкарупа. - Она позволит сократить сроки получения ветеринарных сертификатов и уйти от массива бумажного документооборота. Сейчас на продукцию животноводства выдаются ветеринарные сертификаты на специальных бланках. Выдача их осуществляется только государственными органами ветеринарного контроля, у нас в Удмуртии - Управлением ветеринарии, поэтому процедура получения документов достаточно длительная по времени.
До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу изменений в Федеральный закон «О ветеринарии», ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись не производится или производится в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров. А оформление ветеринарных сопроводительных документов на остальные подконтрольные товары производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию собственника этих товаров.
Информация о порядке регистрации в АИС «Меркурий» размещена на главной странице официального сайта Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике в разделе «Информация для хозяйствующих субъектов для предоставления доступа в автоматизированную информационную систему (АИС) «Меркурий».
Электронная сертификация позволит сократить сроки получения ветеринарных сертификатов и уйти от массива бумажного документооборота.
Фото: gbu-so-svo.ru
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