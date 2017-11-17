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К Чайковским или на природу?

16 ноября
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21 ноября в Удмуртии презентуют Календарь событийного туризма.

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Мероприятие пройдет в Государственном русском драматическом театре и соберет представителей туристической индустрии, бизнесменов и инвесторов. А уже в декабре участники отправятся на экскурсии и рабочие встречи по различным направлениям.

– При компактности территории, наличии уникального контента и нереализованного туристического потенциала у Удмуртии есть все шансы кратно увеличить туристический поток. Мы взялись за составление единого календаря событий с одной целью – рассказать и внешним, и внутренним партнерам о культурно-событийном потенциале региона, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Разработкой Календаря событийного туризма занимались главы муниципалитетов и эксперты в рамках проекта «Университет компетенций Удмуртии». В общий список вошли более 100 спортивных, национальных, культурных, профессиональных и развлекательных мероприятий.

Презентация будет разделена на пять тематических блоков: люди и природа, кухня и гастрономия, культура, спорт, бизнес-мероприятия. Гости на выбор смогут посетить экскурсии, которые организуют по этим направлениям с 1 декабря во всех муниципальных образованиях.

Так, для любителей культуры будет организована театрализованная экскурсия в музее-усадьбе Петра Чайковского. Здесь же пройдет новый музыкальный маршрут «Два дня в гостях у Чайковских».

Ценителей этнического туризма будут ждать в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай». Там запланирована интерактивная презентация проектов в сфере этнотуризма.

Те, кто выберет направление «Промышленный туризм», посетят производство Ижевского автомобильного завода LADA Ижевск и музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Калашникова.

Спортивный туризм обсудят в спортивном комплексе «Чекерил». Там пройдут обзорная экскурсия и презентация новых культурно-массовых мероприятий, которые реализуются в рамках проекта «Удмуртия – территория спорта».

Справка «УП»

В рамках «Университета компетенций Удмуртии» проводятся образовательные модули, открытые мероприятия для всех желающих в формате курсов, лекций, мастер-классов, вебинаров на разных площадках республики.

Фото: rea-awards.ru

Метки: Удмуртия туризм развитие календарь событийного туризма презентация

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Автор статьи

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