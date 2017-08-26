В работе штаба участвовали руководители структурных подразделений города Ижевска, представители районных Администраций, ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий, управляющих компаний, городского Общественного совета по вопросам ЖКХ.
В Устиновском районе готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду 66%, детских садов - 67%, школ - 68%, медицинских организаций - 40%, учебных организаций высшего и среднего образования - 53%, учреждений соцкультбыта - 33%.
В Октябрьском районе готовность жилого фонда к зиме 93%, детских садов - 69%, школ - 100%, медицинских учреждений - 80%, учебных организаций высшего и среднего образования - 58%, учреждений соцкультбыта - 22%.
В Индустриальном районе готовность многоквартирных домов - 91%, детских садов - 44%, школ - 60%, медицинских организаций - 35%, учебных организаций высшего и среднего образования - 60%, учреждений соцкультбыта - 40%. В Первомайском районе готовность многоквартирных домов - 80%, детских садов - 65%, школ - 95%, медицинских организаций - 83%, учебных организаций высшего и среднего образования - 78%, учреждений соцкультбыта - 30%. В Ленинском районе готовность многоквартирных домов составляет 67%, детских садов, школ, больниц, учебных и социально-культурных учреждений - 80- 95%. По информации МУП города Ижевска «СпДУ», готовность жилого фонда, который обслуживает эта управляющая организация, составляет 94%. К 1 сентября все потребители Ижевска должны быть готовы к отопительному сезону, поэтому приемка жилых домов и учреждений социальной сферы ведется в соответствии с утвержденными графиками. Отстают от графика УК «Жилфонд», УК «Комфорт», УК «Гарант-Сервис», Городская управляющая компания, УК «Мегаполис», ООО «Служба единого заказчика», УК «Ижевское управление жилищным фондом», МУП «Горсервис». Районными Администрациями, Управлением ЖКХ и ресурсоснабжающей организацией регулярно проводятся комиссионные проверки проблемных домов, которые должным образом не готовятся к зиме, принимаются необходимые меры. Заместитель главного инженера ООО «УКС» по городу Ижевску Анатолий Шпаков сообщил, что за прошедшую неделю, с 17 по 23 августа, устранены 17 повреждений на магистральных сетях, 26 порывов на квартальных сетях отопления, 30 порывов на квартальных сетях горячего водоснабжения. По сравнению с прошлым годом динамика устранения повреждений положительная, ситуация находится под полным контролем ресурсоснабжающей организации. Кроме того, поставлена задача - к 1 сентября обеспечить максимальное количество потребителей горячим водоснабжением. По информации МУП «Ижводоканал» за прошедшую неделю аварийными бригадами было выявлено 16 порывов на водопроводных сетях, из них 10 устранены, остальные находятся в работе. По информации АО «Ижевские электрические сети», за прошедшую неделю ликвидированы 3 аварийных повреждения на кабельных линиях электросетей. Среднее время отключения потребителей от электроэнергии составило 1 час 20 минут. Готовность объектов электроснабжения к зимнему периоду составляет 99,9%. Сергей Задорожный отметил, что подготовка к отопительному сезону потребителей тепловой энергии завершается, осталась всего неделя, чтобы выполнить все работы по опрессовке и промывке систем жилого фонда и социальных учреждений. И поручил районным Администрациям подготовить всю информацию по тем управляющим компаниям, которые должным образом не готовят многоквартирные дома к зиме. К нерадивым управляющим компаниям будут применяться меры административного воздействия, в том числе через обращения в прокуратуру и Госжилинспекцию УР. **Вниманию горожан Информация для населения об отключениях коммунальных услуг в оперативном режиме размещается на сайте города Ижевска izh.ru в сервисе «Услуги ЖКХ» - по ссылке Оперативная информация по отключениям в многоквартирных домах города Ижевска. По вопросам предоставления коммунальных услуг, излива воды на поверхность, отсутствия ограждений в местах проведения ремонтных работ жители могут обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ, в Службу 072 города Ижевска по круглосуточному телефону: 998-072 (с сотового), 072 (с городского), в диспетчерскую службу ООО «УКС» по круглосуточному телефону: 935-256. Дополнительная информация - по телефонам 41-45-07, 78-20-12 (Управление ЖКХ Администрации города Ижевска) Источник Официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск»: www.izh.ru
К 1 сентября все потребители Ижевска должны быть готовы к отопительному сезону.
К 1 сентября все потребители Ижевска должны быть готовы к отопительному сезону. Об этом 24 августа заявил Сергей Задорожный, замглавы администрации города Ижевска на очередном заседании городского оперативного штаба ЖКХ. 24 августа заместитель Главы Администрации города Ижевска по ЖКХ Сергей Задорожный провел очередное заседание городского оперативного штаба ЖКХ, на котором рассматривались вопросы подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов многоквартирных домов и учреждений социальной сферы.
В работе штаба участвовали руководители структурных подразделений города Ижевска, представители районных Администраций, ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий, управляющих компаний, городского Общественного совета по вопросам ЖКХ.
В Устиновском районе готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду 66%, детских садов - 67%, школ - 68%, медицинских организаций - 40%, учебных организаций высшего и среднего образования - 53%, учреждений соцкультбыта - 33%.
В Октябрьском районе готовность жилого фонда к зиме 93%, детских садов - 69%, школ - 100%, медицинских учреждений - 80%, учебных организаций высшего и среднего образования - 58%, учреждений соцкультбыта - 22%.
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