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Изменен порядок расчёта за отопление без приборов учёта

14 марта
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С 14 марта вступают в силу изменения в акты Правительства РФ, принятые Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в части применения повышающего коэффициента к нормативу на отопление при отсутствии общедомового (коллективного) прибора учёта тепловой энергии и наличии технической возможности его установки.

Согласно данным изменениям при выставлении платы за отопление собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, а также жилых домов применение повышающих коэффициентов к нормативу исключается.

Кроме того, размер повышающего коэффициента к нормативу на отопление, который учитывается в расчётах за тепловую энергию между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией (ТСЖ, ЖК), снижен с величины 1,5 до 1,1.

Данные изменения законодательства подлежат применению к отношениям, возникшим с 1 января 2017 г.

Таким образом, при выставлении платёжного документа за март 2017 года жителям, пользователям нежилых помещений и УК, ТСЖ, ЖСК, которым в январе и феврале 2017 года размер платы за отопление определялся с учетом повышающих коэффициентов, будет учтена корректировка со снижением начисленной за указанные периоды стоимости поставленных коммунальных услуг (ресурсов).

Пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

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