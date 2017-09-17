Результаты товарищеских предсезонных матчей «Ижстали» не радуют болельщиков. Антипопулярным стал счет 2:3, с которым ижсталевцы дважды проиграли в гостях казанскому «Барсу». Проигрыш в одну шайбу зафиксирован и в Перми от «Молота-Прикамья», а в повторной встрече с пермяками основное время матча закончилось ничьей 3:3 (сначала отличился Дмитрий Моисеев, а затем две шайбы забросил Кирилл Князев), но по буллитам вновь выиграли пермяки. И все-таки стоит отметить: вот забросили нападающие три шайбы, и хотя бы одно очко команда заработала. А когда с помощью игроков обороны и то не удается забросить больше двух шайб, то и результат – чистое поражение.
Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин достаточно опытен, чтобы понимать – болельщики ждут побед в любых турнирах и встречах. Однако он проявил упорство и не снижал нагрузки игрокам перед товарищескими матчами. В общем, относился к этим играм, как к полноценным тренировкам. К тому же получил представление, как в дальнейшем основательный тренировочный процесс скажется на игре. Все-таки главная задача товарищеских матчей – выявить слабые и сильные стороны команды, а затем уменьшить слабости и развить сильные качества.
Постепенно к требуемым показателям приближается и количественный состав. Если на турнире памяти гендиректора Василия Тарасова мы видели в форме «Ижстали» четырех вратарей, то на днях по соглашению сторон расторгнут контракт с голкипером Артемом Артемьевым. На 25 августа назначена домашняя товарищеская игра с «Нефтяником» (Альметьевск). Начало игры в 17 часов в Ледовом дворце «Ижсталь». Год назад мог состояться матч открытия сезона ВХЛ (Высшей хоккейной лиги) между «Ижсталью» и этой командой, но в лиге изменили регламент и матч открытия проводить не стали.
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
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