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«Ижмаш» растил героев.

16 декабря
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День героев Отечества чествуется в России 9 декабря в день зимнего Георгия Победоносца. Эта памятная дата установлена в 2007 году.

%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2 «Ижмаш» растил героев.

Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев поздравил в честь этого дня Героя Социалистического Труда Виктора Петровича Ионова. Много лет Виктор Петрович возглавлял оружейное производство на «Ижмаше», и высокое звание ему присвоено за внедрение прогрессивной технологии на производстве оружия.

Конечно, все оружейники знали Ионова, но в городе он стал известен, когда возглавил музей «Ижмаша». Несколько лет там при его руководстве способствовали развитию музея. Добавился мотоциклетный зал, пополнялась коллекция оружия. И всё же самым дорогим для себя Виктор Петрович считает фотостенд с работниками и руководителями оружейного производства, с которыми вместе довелось работать.

Вместе с работниками музея Виктор Ионов провёл краткую экскурсию для Олега Бекмеметьева. Многое из представленных экспонатов сделано настоящими героями труда, которые трудились на машиностроительном заводе ради оснащения армии и защиты Отечества.

Виктор Петрович Ионов и о приближающхся соревнованиях «Ижевская винтовка» не забыл и не преминул сказать, что и сейчас спортивные ижевские винтовки для биатлона — лучшие.

Олег Бекмеметьев вручил Виктору Петровичу Ионину подарок с символом Ижевска, выполненным на тарелке из глазовского циркония.

— То, что я увидел в музее, – уникально. Люди, создавшие всё это на «Ижмаше», заслужили почёт и уважение своим трудом. Можно называть волшебниками тех рабочих, что создавали высокотехнологичные изделия на показанных здесь станках. За спиной Виктора Петровича оружейное производство. С ним связана масштабная реконструкция. И в том числе музейной экспозицией доказывается, что геройские поступки совершали не только на поле боя, но героизм проявлялся и у кульманов, у станков, когда находили верное технологичное решение. Кафтанщики прославили город Ижевск в мире еще до ХХ века, а такие люди, как Виктор Петрович Ионов – это сегодняшняя слава города оружейников, — сказал Олег Бекмеметьев.

Виктор Петрович Ионов начал трудовую деятельность на Ижевском машиностроительном заводе в 1957 году. От мастера вырос до директора механосборочного производства, а затем 10 лет руководил оружейным производством. За обеспечение перевода производства на выпуск новых модификаций автомата Калашникова Виктору Ионову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Под его руководством было внедрено более 600 единиц нового оборудования и впервые в мире на изготовлении стрелкового оружия была внедрена технология редуцирования и скоростного хромирования стволов. Виктор Петрович Ионов с 2006 года носит звание «Почётный гражданин Удмуртской Республики» и является заместителем председателя Совета ветеранской организации родного завода.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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