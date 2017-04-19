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ИжГТУ ждет иностранных абитуриентов

19 апреля
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01 ИжГТУ ждет иностранных абитуриентов

Впервые в Дне открытых дверей в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова участвовали будущие иностранные абитуриенты.

– Это слушатели курсов русского языка, которые сейчас обучаются в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, – говорит начальник управления международного образования и сотрудничества ИжГТУ Алексей Рябчиков. – Сегодня на курсах русского языка в университете учатся 24 человека, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Для иностранных абитуриентов, помимо общей программы, мы организовали отдельную встречу с представителями тех факультетов и направлений, которые их особенно заинтересовали. Таких направлений несколько – информатика и вычислительная техника, менеджмент и строительство.

Международное сотрудничество десять последних лет является одним из наиболее развитых направлений образовательной и научной деятельности ИжГТУ. Среди партнеров вуза – 48 зарубежных учебных заведений и научно-исследовательских организаций в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

Сегодня в университете учится около 230 студентов из 26 стран мира, среди которых – Германия, Чехия, Сирия, Египет, Сенегал, Зимбабве, Иордания, Беларусь, Азербайджан, Литва, Китай и другие государства.

Ижевский гостехуниверситет успешно осваивает актуальные современные формы партнерства. Среди них – обучение по программам двух дипломов с зарубежными вузами, программы обучения студентов на английском языке в качестве стратегического партнера Египетско-Российского университета (ЕРУ).

Последний опыт уникален для регионального вуза: в июне прошлого года состоялся первый выпуск бакалавров ЕРУ, защитивших свои дипломные работы в Ижевском гостехуниверситете и получивших два диплома – ЕРУ и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

Пресс-служба ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

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