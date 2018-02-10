Как известно, 8 февраля, День науки, – это дата подписания указа Петра I об учреждении в России Академии наук. Император писал тогда в Парижскую академию наук: «…мы ничего больше не желаем, как чтоб через прилежность, которую мы будем прилагать, науки в лучший цвет привесть…». Уверен, что и через три века цель «…науки в лучший цвет привесть» по-прежнему актуальна, а процветание науки – необходимое условие процветания государства.
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова уже 66 лет является не только кузницей кадров для промышленности, но и известным научным центром. Основные направления научной деятельности ИжГТУ вносят весомый вклад в развитие приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ: это информационно-телекоммуникационные системы; индустрия наносистем; рациональное природопользование; энергоэффективность и энергосбережение, транспортные и космические системы. ИжГТУ – это 21 научно-образовательный центр, 2 научно-образовательных комплекса, 4 центра коллективного пользования, 12 базовых кафедр, студенческое конструкторское бюро, бизнес-инкубатор, центр превосходства, проектный офис и т. д.
Научными школами ИжГТУ проводятся фундаментальные и прикладные исследования по 32 темам в области естественных и технических наук, по 13 – в области общественных, общеотраслевых и комплексных проблем. В 2017 году у нас действовали три диссертационных совета.
В университете сложились устойчивые механизмы, формы и направления привлечения студентов к научной деятельности. Ежегодно более трёхсот наших студентов являются постоянными участниками научных исследований вуза; в 2016 году студентами было опубликовано 660 научных статей, из них треть – без соавторов-работников вузов. Нашим студентам удаётся добиваться серьёзных научных успехов. Например, по итогам конкурса на лучший молодёжный инновационный проект в сфере энергетики VI Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, который в октябре в Минске собрал представителей десятков вузов РФ, Белоруссии, Европы и Африки, проект магистранта ИжГТУ Афанасия Колотова «Эффективный метод защиты промысловых трубопроводов от внутренней коррозии» был назван лучшим.
Ещё одна стратегическая задача высшей школы – популяризация научных знаний среди школьников. В ИжГТУ это «Фестивали науки» и выставки инноваций для школьников и абитуриентов, это договор ИжГТУ с Республиканским детским технопарком «Кванториум», где наши магистранты ведут занятия, это олимпиада «Звезда», многопрофильная, самая масштабная инженерная олимпиада для школьников (кстати, по количеству участников мы в десятке лучших среди российских вузов), и т. д.
ИжГТУ занимает достойное место в 3-й лиге «Нового рейтинга российских вузов по результатам мониторинга эффективности - 2017», куда входят в том числе университеты со статусами федеральных и национальных исследовательских университетов. При этом по критерию «Научно-исследовательская деятельность» наш вуз получил высшую из возможных оценок. ИжГТУ – единственный из вузов Удмуртии входит в рейтинг «100 лучших вузов России», по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2017 году мы заняли в нём 76-е место. Среди основных критериев рейтинга – научно-технический и интеллектуальный потенциал вуза, уровень исследований и научных работ.
День науки – профессиональный праздник творцов и созидателей, людей, чей талант и живая мысль делают реальными самые смелые планы. Пожелаем им творческой энергии, оптимизма и уверенности, ярких идей и новых открытий!
Фото http://www.myudm.ru/
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