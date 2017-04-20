Победители конкурса получают сертификаты на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в Города-Герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград.
19 апреля заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин провел заседание окружной конкурсной комиссии проекта «Победа».
В ходе совещания окружная конкурсная комиссия определила победителей и утвердила итоговый протокол.
В номинации «Лучший военно-патриотический клуб» 1-е место занял ВПК «Беркут» (г.Белебей, Республика Башкортостан), 2 место – ВПК «Патриот» г.Ижевск (Удмуртская Республика), 3 место – ВПК «Центр гражданско-патриотического воспитания Рузаевского муниципального района Республики Мордовия».
Заместитель полпреда Игорь Паньшин отметил: «В Приволжском федеральном округе в рамках мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с 2014 года реализуется общественно значимый проект «Победа». Проект осуществляется по инициативе Общественного Совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя и руководителей регионов округа. Всего в конкурсе приняли участие 192 военно-патриотических клуба, охват музеев учебных заведений регионального этапа составил 395 заявок».
Победители окружного проекта «Победа» награждаются дипломами, памятными знаками и сертификатами на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в Города-Герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград.
Церемония награждения победителей и призеров конкурса «Победа» пройдет в Казани 28-29 апреля.
Военно-патриотический клуб «Патриот»
Директор – Филин Сергей Дмитриевич, подполковник запаса, артиллерист.
В клубе занимается 300 кадет в возрасте от 10 до 18 лет.
В клубе для всех кадет в обязательном порядке организованы дополнительные занятия: стрельба, плавание, рукопашный бой, танцы народов мира, бальные танцы, вокал, хор, вождение, общая физическая подготовка, тактическая подготовка, туризм, конный спорт, строевая подготовка, жонглирование карабинами, саблями, метание ножей, стрельба из автомата, лука и арбалета.
Ежегодно клуб заканчивают 25 человек (выпускники 11-х классов). 100% выпускников – проходят службу в рядах Российской Армии.
В этом году кадетскому клубу исполняется 10 лет. Главные итоги:
2 место по строевой подготовке в России;
здесь работает лучший командир взвода России;
лучшая карабинная группа России;
образцовый почетный караул г. Ижевска;
13% выпускников клуба учатся в специализированных вузах России.
Пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике
На фото: Летняя кадетская смена.
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