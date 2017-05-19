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Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза приглашает на обучение по специальности "Гостиничный бизнес"

19 мая
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%d0%98%d0%b6%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза приглашает на обучение по специальности "Гостиничный бизнес"

Техникум находится по адресу: г.Ижевск, ул.Молодежная, 109

Телефоны: (3412) 37-02-88, 37-04-88

Сайт koopteh.udmnet.ru

Иногородним предоставляется общежитие.

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