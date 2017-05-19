Техникум находится по адресу: г.Ижевск, ул.Молодежная, 109
Телефоны: (3412) 37-02-88, 37-04-88
Сайт koopteh.udmnet.ru
Иногородним предоставляется общежитие.
Техникум находится по адресу: г.Ижевск, ул.Молодежная, 109
Телефоны: (3412) 37-02-88, 37-04-88
Сайт koopteh.udmnet.ru
Иногородним предоставляется общежитие.
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