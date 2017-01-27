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Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии

26 января
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В техникуме созданы достойные условия для труда и быта сотрудников.

6cx9e 1okdc (1) Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза – один из лучших работодателей Удмуртии

Техникум не случайно стал номинантом проекта «Карнавал профессий», получив Грамоту народного голосования «Лучший работодатель Удмуртской Республики – 2016 года». Эта награда является результатом долговременной социальной политики руководства, не только отвечающей интересам коллектива, но и направленной на перспективу.

В условиях, когда средние профессиональные учебные заведения ощущают нехватку молодых педагогических кадров, их текучесть, в техникуме работа строится по важному принципу: все самое лучшее – коллективу и студентам.

Развитая инфраструктура

В Ижевском техникуме экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза и студенты, и сотрудники чувствуют себя комфортно. И это не пустые слова. В прошлом году техникум отметил свой 85-летний юбилей. Его история отражает становление и развитие кооперативного образования в республике. Учредитель техникума занял в начале 90-х годов четкую и очень правильную позицию: в непростых экономических условиях Удмуртпотребсоюз сумел построить учебное здание с развитой инфраструктурой, общежитие, жилой дом для сотрудников и преподавателей.

– Предоставление жилья сразу позволило снять вопрос дефицита кадров. Введение в строй общежития дало возможность принять на учебу школьников из села, других республик. Сегодня комнаты предоставляются не только студентам, но и молодым сотрудникам и членам их семей. У нас они проживают по льготной системе оплаты, - говорит директор техникума Елена Белова.

Инфраструктура техникума продолжает развиваться: спортзалы, компьютерные классы, лаборатории общественного питания, химии, микробиологии, дизайна, аудитория коворкинга – все это дает возможность проводить не только онлайн-конференции, интерактивные занятия, мастер классы, но и организовывать досуг студентов, сотрудников, ветеранов, населения Устиновского района. Администрация поддерживает любые инициативы своих сотрудников: аудитории предоставляются на абсолютно безвозмездной основе театралам, огородникам и собаководам, а недавно открыт шахматный клуб. Традиционными стали выезды на природу, дни здоровья, спортивные соревнования.

Одним из направлений заботы о коллективе в последнее время стало обеспечение сотрудников вкуснейшей и свежайшей продукцией предприятий потребительской кооперации. В дни, когда в техникуме проводятся выставки-продажи продукции потребительского общества «Пищекомбинат № 2» города Глазова, царит оживленное настроение.

Учиться и достойно жить

От хороших условий труда зависит работа коллектива. С этим спорить трудно, и администрация техникума прекрасно это понимает. Среда обитания играет большую роль. Результаты работы коллектива говорят сами за себя: растет число реализуемых образовательных программ, ежегодный прием - 450 человек, техникум стабильно в десятке лучших кооперативных учебных заведений страны, ежегодный выпуск – 300 специалистов по востребованным специальностям, постоянное участие в республиканских и российских проектах, напряженная работа над совершенствованием учебного процесса, приближением его к практической деятельности.

Администрацией техникума при поддержке Удмуртпотребсоюза созданы самые благоприятные условия для развития профессиональной и творческой активности сотрудников, имеются возможности для карьерного и профессионального роста. Повышение квалификации, стажировки, профпереподготовка преподавателей проходит в том числе и за счет средств работодателя. Не случайно в техникуме работают преподаватели первой и высшей квалификационной категории, практические работники, а в последние годы высок процент вузовских специалистов. Не все они имеют диплом педагога – техникум предоставил им возможность пройти профпереподготовку по специальности «Преподаватель».

– Кадровая политика неразрывно связана с социальной. Проведение ежегодных медосмотров является обязательным. По их итогам идет последующее оздоровление коллектива, детей сотрудников на регулярной, плановой основе через санатории, профилактории, оздоровительные лагеря, - рассказывает Елена Ивановна. - Профсоюзный комитет и администрация работают очень тесно с Удмуртской республиканской организацией Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства. А такие мероприятия, как день матери, праздник чествования династий потребкооперации, никого не оставляют равнодушными в техникуме.

Учебное заведение пошло в этом направлении дальше. Сегодня студенты работают над научно-исследовательской темой по истории династий и в феврале будут защищать свои наработки на форуме «Предпринимательский кампус Российской кооперации» в Москве. Не случайно в техникуме работают свыше 20 его выпускников, прошедших становление как преподаватели, получив высшее образование в Российском университете кооперации.

Администрация техникума работает над проблемой закрепления кадров не первый год. Так, сотрудникам, проработавшим в техникуме не менее 5 лет, предоставляется 50% скидка для обучения детей.

Администрацией учебного заведения проводится большая работа по поощрению сотрудников за творческий, добросовестный труд путем выплаты премий по итогам работы, а также осуществляются мероприятия нематериальной мотивации. Только за последние три года более 20 сотрудников техникума награждены государственными, ведомственными, отраслевыми наградами. Такая значимая работа была бы невозможна без поддержки учредителя.

Взгляд в будущее

– Елена Ивановна, как ваше учебное заведение в отсутствие бюджетного финансирования находит возможность для поддержки всех начинаний: проектов, инициатив студентов и сотрудников, - сам собой напрашивается вопрос.

– Да, это не просто. Мы работаем в условиях полного самофинансирования и полной самоокупаемости. Работаем экономически стабильно. Стабильность в работе – не просто слова. Это основа нашего будущего развития. Кроме того, мы – ведомственное учебное заведение, и это тоже создает стабильность в работе. Все службы Удмуртпотребсоюза оказывают нам необходимую консультативную помощь, начиная от вопросов финансово-хозяйственных и заканчивая юридическими. Только при поддержке учредителя становится возможным участие в различных проектах на российском уровне. Куда только не выезжали наши студенты и преподаватели за последние пять лет: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Владимир, Суздаль. Участие в этих мероприятиях приносит нам не только победы, но и дает возможность расширить кругозор. Участие финансируется техникумом, продвигается учредителем.

Когда-то, уже в далеком 2008 году, председатель Удмуртпотребсоюза Р.М. Каримов, напутствуя меня при первых моих шагах руководства техникумом, не уставал повторять: «За каждодневными делами не забывать о людях, за каждым нашим достижением, результатом стоит конкретный человек. Инициативных, творческих надо поддерживать, давать им шанс на успех, продвигать». Это сегодня мое жизненное правило. Работать для людей – смысл деятельности администрации техникума, - отвечает директор.

– Елена Ивановна, поделитесь своими планами по развитию техникума. Проведем своеобразный экскурс в будущее.

– Наш техникум - это предприятие, где уважают и ценят сотрудников. Не случайно мы поддержали проект «Карнавал профессий» и стали участниками голосования «Лучший работодатель года». Девиз проекта – отдать дань уважения нашим мастерам, мастеровым людям. С командой, которая сложилась сегодня, можно работать на перспективу. На дворе 2017 год, а мы уже думаем о том, кого будем выпускать, какие специальности откроем через 5 лет, какой продукт мы сможем предложить потребителю. Кроме того, техникум видит свое развитие и как центр предпринимательского образования. Мы смотрим в будущее с гордо поднятой головой благодаря слаженной, эффективной работе техникума, направленной на выполнение социальной миссии образования и воспитания молодого поколения.

Цифры и факты

Ижевский техникум экономики, управления и права является одним из 48 кооперативных образовательных учреждений страны. Каждый год в десятке лучших.

Имеет Знак Центросоюза России «Качество кооперативного образования» как лидер отраслевого мониторинга. Награжден Национальным сертификатом «Лидер отрасли».

Учреждение ежегодно выпускает около 300-350 человек специалистов по 11 востребованным специальностям. 30% студентов – дети из сел и деревень республики.

На предприятии работают около 100 сотрудников.

Фото: Алексей Жуков.

На правах рекламы.

Метки: Ижевский техникум экономики управления и права Удмуртпотребсоюза номинант проекта «Карнавал профессий» «Лучший работодатель Удмуртской Республики – 2016 года»

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Автор статьи

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