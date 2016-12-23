В декабре Государственный театр оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского стал триумфатором двух международных оперных фестивалей – «Зимних вечеров» в Йошкар-Оле (Марий Эл) и «михайловского» в Чебоксарах (Чувашская Республика).
У нашего Театра оперы и балета (как, впрочем, и у большинства региональных российских коллективов) довольно скромная гастрольная и фестивальная жизнь, оперные труппы из других республик в Ижевск не приезжали уже давно, а периодические приглашения солистов из Йошкар-Олы, Москвы и других городов на центральные партии в ижевские постановки не позволяют в полной мере сравнивать творческий уровень трупп, оригинальность и убедительность режиссерских интерпретаций, работу художников-постановщиков из Ижевска и других регионов. Между тем большие фестивали – едва ли не единственная возможность сопоставить оперные спектакли, созданные в разных регионах страны, увидев их на одной сцене, определить место того или иного театра в профессиональной «табели о рангах». В начале зимы ижевская труппа показала одну из премьер этого года, оперу Пуччини «Турандот», на двух больших фестивалях, и на обоих стала главной сенсацией, вызвав и зрительский ажиотаж, и волну восторженных публикаций театральных критиков.
Темная лошадка
Надо сказать, к хорошему оперному театру и в Чебоксарах, и в Йошкар-Оле привыкли. В Марий Эл фестиваль «Зимние вечера» состоялся уже в 21-й раз, а международный оперный фестиваль им. Михайлова в столице Чувашской Республики проходит уже 26-й год подряд. Его участниками стали коллективы из Нижнего Новгорода, Ижевска и Йошкар-Олы, а также солисты из ведущих театров страны от «Мариинки» до Большого. И это – обычный уровень фестиваля. Здесь хорошо знают и академическую классику, и эксперименты музыкальных театров с мюзиклами и рок-операми. Труппу из Ижевска поэтому ждали с любопытством (все-таки «темная лошадка»), но без ажитации: казалось, что такого невероятного может показать театр из соседнего поволжского региона?
Оказалось – может. Музыковед, заведующая литературно-драматической частью Чувашского государственного театра оперы и балета, театральный критик, публикующая свои рецензии в общероссийских изданиях Мария Митина говорит:
– «Турандот» в постановке Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского, впервые показанная в Чебоксарах 1 декабря, стала настоящей сенсацией XXVI Международного оперного фестиваля им. М.Д. Михайлова благодаря смелости постановочного языка и изобилию сценических эффектов.
«Тенор певца будто светится изнутри»
Говоря о достоинствах спектакля, Митина высоко оценивает работу и режиссера спектакля, и художника-постановщика, и солистов нашей труппы:
– Режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Маркелов мастерски работает не только с солистами, но и с хором, располагая его на многоярусных зеркальных конструкциях причудливой формы. В них отражаются подолы платьев и длинные рукава, обшитые драгоценными камнями и блестящей тесьмой, экстравагантная архитектура головных уборов и клинки мечей, сыплющихся с неба. Это придает действу объем и расширяет границы театрального пространства. Сценография Сергея Новикова (Санкт-Петербург) текуча и мелодична. Она словно поет вместе с артистами. Герои купаются в световых облаках, то ослепительно ярких, то приглушенно дымчатых, то расщепляющихся на миллионы лучей, похожих на гигантские ресницы. Мы будто рассматриваем персонажей сквозь десятки цветных стеклышек.
Турандот заслуженной артистки России и Удмуртии Татьяны Силаевой – точно яростный огонь, истребляющий все живое на своем пути. И хотя внешне принцесса статична, а рисунок роли довольно скуп, всплески ее драматического, наделенного поистине гипнотической силой сопрано настолько горячи и темпераментны, что жалят подобно языкам пламени.
Служанка Лиу в воплощении Аллы Захаровой сравнима с веточкой сакуры – столько в ней нежности и тепла. Ее призрачное, доносящееся словно издалека сопрано ложится на оркестровое полотно тонкой серебряной нитью и лишь в предсмертном монологе достигает кульминационного форте.
Между двумя образными стихиями - одинокий, неистовый Калаф заслуженного артиста Удмуртии Максима Гаврилова. Перед нами не столько отважный боец, сколько мечтатель, считающий звезды и с открытым сердцем идущий навстречу своей любви. Тенор певца будто светится изнутри.
Симфонический оркестр театра под руководством заслуженного деятеля искусств Удмуртии Николая Роготнева околдовывает изысканностью мелодического орнамента и воинственной строгостью унисонов, диковинными интонациями китайской пентатоники и гармонической свежестью итальянского веризма. Интимное пианиссимо арий и дуэтов растворяется в мощных тутти, от которых сотрясается даже луна, склонившаяся над сценой.
Восторг, для которого не хватает слов
Подобной оценки, в которой профессиональный музыковедческий анализ под влиянием сильных эмоций превращается в настоящую поэзию, не получил ни один другой спектакль, участвовавший в фестивале.
Спустя пару дней в Йошкар-Оле профессионалы театра оказались также впечатлены работой ижевской труппы, к которой в этот раз присоединился солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Полкопин (тенор исполнил партию Калафа). Спектакль «Турандот» был назван «торжеством музыки, голоса, цвета, света и пластики».
Профессиональный музыковед, заведующий литературно-драматической частью Марийского государственного театра Алексей Мельчанов признается, что поражен и покорен ижевским спектаклем:
– Кажется, что не хватит слов описать красоту, трагизм и сказочность постановки, и нет выражений для описания чувств, испытанных зрителем. Такого слияния в едином порыве раскрыть сложное произведение Джакомо Пуччини театр добивается не часто. Звучало все! Мощь и сыгранность оркестра под руководством Николая Роготнева была музыкой высших сфер. Дирижер настолько вжился в произведение, что создал один звучащий божественной музыкой инструмент. Солисты не просто исполняли партии, а сами были музыкой, трагичной, победной, страдающей и торжествующей. Прекрасная Турандот (Татьяна Силаева), статная царственная черноволосая красавица, глаза которой сверкали надменностью и осознанием своей силы, пленяла не только красотой, но и голосом, который струился, казалось, из самого ее сердца. Высокий, сильный, с широкими и порывистыми движениями Калаф (Дмитрий Полкопин) силой своего звучания являл воплощение всепоглощающей любви и устремленности к цели. Нежная, тонкая и пылкая Лиу (Алла Захарова) каждой клеточкой и нотой излучала самое светлое на земле чувство, своим хрупким телом она готова была защищать всех, кто был ей дорог. Хор был тоже солистом, цельное звучание которого казалось одним единым гласом самой жизни. Совместное исполнение партий оркестром, солистами и хором было настолько впечатляюще, что хотелось, чтобы это длилось вечно.
Пластические зарисовки кордебалета делали зримой струящуюся, изливающуюся музыку. Хореография спектакля отличалась замысловатым рисунком, постоянным перемещением с замиранием в позах, что усиливало красоту картин.
Воздействие музыки усиливало и невероятное световое оформление (художник-постановщик Сергей Новиков, художник по свету Марсель Арукаев). Свет в этом спектакле – не просто творец атмосферы, это художник, расцвечивающий мир приглушенных тонов декораций и костюмов, раскрывающий перед нами красочный облик сказочного Китая.
Взгляд со стороны
Настолько воодушевленных, переполненных восторгом рецензий наша труппа Театра оперы и балета в родном Ижевске не получает. Кажется, «в своем отечестве» талантливый коллектив боятся перехвалить, с «отеческой» строгостью сравнивают с ведущими мировыми труппами. Выступления же на гостевых площадках дают ясно понять: в Ижевске работает коллектив, создающий, без преувеличения, выдающиеся спектакли. Спектакли, раскрывающие потенциал и музыки, и исполняющих ее артистов, умные и эстетически выверенные.
После подобных поездок у артистов и всего коллектива театра вплоть до гримеров и мастеров декорационного цеха появляется уверенность в качестве их работы, в собственном профессионализме и хорошем вкусе. Ижевских же зрителей успех Театра оперы и балета за пределами республики может убедить, что им и в самом деле повезло иметь свободный доступ к мастерски сделанным, вдохновляющим спектаклям.
В рамках XXI фестиваля оперного и балетного искусства «Зимние вечера» в Йошкар-Оле была создана Ассоциация музыкальных театров Приволжского федерального округа, одним из участников которой стал Театр оперы и балета Удмуртской Республики. Работа Ассоциации будет развивать сотрудничество сценических площадок и творческих кадров ПФО.
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