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Ижевский школьник стал финалистом Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов

30 марта
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3 Ижевский школьник стал финалистом Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов

Ижевский школьник разработал специальное устройство для людей с ограниченными возможностями и стал финалистом Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов.

Экспертный совет конкурса признал устройство, разработанное Михаилом Шевниным, учеником 10 класса ижевского Лицея № 41, лучшей работой в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба Администрации города Ижевска.

«Ноу-хау» ижевского школьника позволяет людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию. Такой метод может быть использован для передачи небольших объемов информации и не требует длительного обучения.

Михаил Шевнин наряду с другими победителями региональных этапов приглашен на финал Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, который состоится 19 апреля в Москве. Финалисты представят свои работы федеральному экспертному совету.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже в одиннадцатый раз. В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок. География участников охватывает все федеральные округа России. Конкурс проходит при поддержке региональных органов власти и учебных заведений по всей стране.

Фото: gym1515sz.mskobr.ru

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