Возможности Ижевского радиозавода как потенциальной площадки для развития товаров гражданской продукции оценил сегодня Александр Бречалов во время визита на предприятие. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, руководитель региона встретился с трудовым коллективом и посетил производственные площадки.
Александру Бречалову в одном из цехов продемонстрировали процесс производства средств связи для железнодорожного транспорта и систем видеометрии. Здесь делают видеокамеры высокого разрешения для различных отраслей промышленности. Врио главы также ознакомился с работой цеха, производящим станции управления и системы телеметрии для нужд нефтедобывающих компаний.
По мнению советника руководителя республике по экономике Александра Свинина ситуация на заводе лучше, чем на многих других предприятиях: "В 2016 году здесь более 58 процентов выпускаемой продукции имело гражданское назначение. Мы сейчас выходим на разработку дорожной карты, где будем фиксировать конкретные наименования продукции, конкретных потребителей продукции. Думаю, что в ближайшее время мы достигнем необходимых договорённостей с руководством радиозавода".
Александр Бречалов встретился с трудовым коллективом предприятия. Он рассказал заводчанам о социально-экономическом положении в республике, о работе своей команды и планах на ближайшие месяцы.
Руководитель республики ответил на множество вопросов работников завода. Несколько человек обратились Александру Бречалову с предложением более активного и системного благоустройства города и наведения порядка на улицах в зимнее время, в частности, по вывозу снега. "Завтра у нас будет заключительное совещание на тему развития Ижевска. Ставлю городу требование: следующей зимой всё должно вывозиться, всё должно чиститься... Если не будут успевать, будем выходить сами в пять утра и до работы чистить снег. И это не шутка. Это серьёзно. То, что я увидел в апреле - грязь, лёд на тротуарах, пожилые люди с трудом передвигаются, такого быть не должно. Думаю, Ижевск будет выглядеть иначе", - отметил руководитель республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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