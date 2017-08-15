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Ижевский радиозавод расширяет производство гражданской продукции

14 августа
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Предприятие посетил сегодня Александр Бречалов

nik 6641 Ижевский радиозавод расширяет производство гражданской продукции

Возможности Ижевского радиозавода как потенциальной площадки для развития товаров гражданской продукции оценил сегодня Александр Бречалов во время визита на предприятие. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, руководитель региона встретился с трудовым коллективом и посетил производственные площадки.

Александру Бречалову в одном из цехов продемонстрировали процесс производства средств связи для железнодорожного транспорта и систем видеометрии. Здесь делают видеокамеры высокого разрешения для различных отраслей промышленности. Врио главы также ознакомился с работой цеха, производящим станции управления и системы телеметрии для нужд нефтедобывающих компаний.

По мнению советника руководителя республике по экономике Александра Свинина ситуация на заводе лучше, чем на многих других предприятиях: "В 2016 году здесь более 58 процентов выпускаемой продукции имело гражданское назначение. Мы сейчас выходим на разработку дорожной карты, где будем фиксировать конкретные наименования продукции, конкретных потребителей продукции. Думаю, что в ближайшее время мы достигнем необходимых договорённостей с руководством радиозавода".

Александр Бречалов встретился с трудовым коллективом предприятия. Он рассказал заводчанам о социально-экономическом положении в республике, о работе своей команды и планах на ближайшие месяцы.

Руководитель республики ответил на множество вопросов работников завода. Несколько человек обратились Александру Бречалову с предложением более активного и системного благоустройства города и наведения порядка на улицах в зимнее время, в частности, по вывозу снега. "Завтра у нас будет заключительное совещание на тему развития Ижевска. Ставлю городу требование: следующей зимой всё должно вывозиться, всё должно чиститься... Если не будут успевать, будем выходить сами в пять утра и до работы чистить снег. И это не шутка. Это серьёзно. То, что я увидел в апреле - грязь, лёд на тротуарах, пожилые люди с трудом передвигаются, такого быть не должно. Думаю, Ижевск будет выглядеть иначе", - отметил руководитель республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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