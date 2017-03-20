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Ижевский научно-технический центр «Механик» получил грант в размере 1 млн 300 тыс. рублей

20 марта
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20140327 11 39 34707 Ижевский научно-технический центр «Механик» получил грант в размере 1 млн 300 тыс. рублей

Педагогический коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Научно-технический центр «Механик» (директор Ольга Беккер) стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки Российской Федерации на получение Гранта в размере 1 млн 300 тыс. рублей.

Грантовые средства будут направлены на реализацию инновационного проекта «Образовательный проектный городок современных технологий (IT-mehan_IK)» для ижевских школьников, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

Конкурсный отбор проводился в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей».

В конкурсном отборе от Ижевска приняли участие 10 муниципальных учреждений дополнительного образования. На очный этап конкурсного отбора в Министерство образования и науки РФ для защиты проектов были приглашены команды «Научно-технического центра «Механик» и «Центра эстетического воспитания детей».

Управление образования Администрации города Ижевска напоминает, что в 2016 году впервые три ижевские школы (№№ 45, 56, 74) стали победителями Конкурсного отбора Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦПРО. На реализацию инновационных проектов каждая школа получила по 1 млн рублей из федерального бюджета и по 300 тыс. - из республиканского.

Благодаря победам ижевских директоров в грантах и конкурсных отборах в 2016 году удалось привлечь в отрасль дополнительного более 10 млн рублей на реализацию инновационных проектов для ижевских детей.

Фото: total.kz

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