Уважаемый Борис Анатольевич!
От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион - холдинг» и себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова с 65-й годовщиной со дня основания!
На протяжении многих десятилетий ИжГТУ успешно развивается, укрепляет свой авторитет как научный центр нашего города по подготовке высококвалифицированных технических специалистов и по праву считается одним из ведущих вузов в республике. Ориентированный на качественное образование, он осуществляет подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных не только в Удмуртии, но и во всех регионах страны.
Сегодня на «Аксионе» большинство инженерно-технических работников и руководителей - выпускники ИжГТУ. На них возложено решение сложных производственных задач по обеспечению обороноспособности нашей страны. Признателен всему профессорско-преподавательскому составу за высокую профессиональную подготовку выпускников, которая позволяет им решать технические вопросы при создании и производстве продукции во всех областях: от медицинского приборостроения до систем управления ракетно-космической техники. Высокая квалификация, инициатива, стремление к совершенствованию учебного процесса - все это характерно для ваших преподавателей. Труд многих из них отмечен высокими наградами.
С 2008 года «Аксион» совместно с ИжГТУ в рамках Федеральной целевой программы по подготовке инженерных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса направляет абитуриентов на конкурсной основе на обучение по наиболее востребованным специальностям: робототехника, приборостроение, конструкторское и технологическое обеспечение производства. Кроме того, важным событием стало создание на «Аксионе» совместно с ИжГТУ кафедры «Проектирование и технология производства приборов», с помощью которой ведется системная работа по обучению молодежи и её вовлечению в научно-техническую деятельность. Благодарен Вам за плодотворное сотрудничество, постоянный деловой контакт, активную помощь в комплектовании «Аксиона» высококвалифицированными кадрами. Надеюсь, что и в дальнейшем наше взаимодействие будет таким же успешным и результативным.
Желаю Вам и всему коллективу университета благополу- чия, процветания и творческих побед!
С уважением, Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. КУДРЯВЦЕВ
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