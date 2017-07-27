Сегодня, 22 июля, работники Ижевского механического завода отметили 75-летний юбилей своего предприятия. В торжественном мероприятии участвовал Александр Бречалов, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
«Я уверен, что слагаемые успеха любого предприятия – это, во-первых: уважение к истории и традициям, уважение к тем, кто начинал это дело, кто пронёс эту славу и сохранил предприятие. Поэтому предлагаю поблагодарить за это ветеранов завода. И во-вторых – это готовность предприятия к изменениям. Мы с вами живём во времена очень быстрых изменений. И только те предприятия, которые готовы принять этот вызов времени и готовы к быстрым изменениям, - только они могут рассчитывать на успех. Я знаком с командой Концерна «Калашников». У меня нет сомнений в том, что с их подходом к делу, с их активностью, с их потенциалом, плюс с богатым опытом ваших ветеранов Ижевский механический завод встретит ещё не один юбилей. Я уверен, у вас очень хорошее будущее, которое точно будет работать на благо Удмуртии. С праздником вас и спасибо вам огромное», - сказал Александр Бречалов.
Отметим, что Ижевский механический завод входит в число лучших предприятий России и является символом качества и надёжности, примером успешной реализации промышленных, экономических и социальных программ.
Предприятие выпускает оружие, электроинструмент, упаковочное и нефтегазовое оборудование, медицинскую технику.
Напомним, что в 2013 году Ижевский механический завод вошёл в состав Концерна Калашников, став частью Государственной корпорации «Ростех» и начав новый этап развития. Такая кооперация позволила провести на предприятии ускоренную программу модернизации и развития производственной системы, внедрить инновационные технологии в производство, реализовать новые проекты.
Для справки: в мировых каталогах производителей оружия Ижевский механический завод представлен как предприятие, не имеющее себе равных как по объёмам производства, так и по разнообразию производимых моделей спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия. Сегодня доля предприятия в экспорте спортивно-охотничьего оружия из России составляет более 70 процентов,оружие «Baikal» поставляется в более чем 50 стран мира.
Предприятие является брендом Удмуртской Республики. Стабильность производства – залог дальнейшего развития социальной сферы, укрепления благосостояния жителей города.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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