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Ижевский механический завод отметил 75-летний юбилей

22 июля
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Сотрудников и ветеранов Ижевского Механического завода поздравил Александр Бречалов

Nik 8614 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Ижевский механический завод отметил 75-летний юбилей

Сегодня, 22 июля, работники Ижевского механического завода отметили 75-летний юбилей своего предприятия. В торжественном мероприятии участвовал Александр Бречалов, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Я уверен, что слагаемые успеха любого предприятия – это, во-первых: уважение к истории и традициям, уважение к тем, кто начинал это дело, кто пронёс эту славу и сохранил предприятие. Поэтому предлагаю поблагодарить за это ветеранов завода. И во-вторых – это готовность предприятия к изменениям. Мы с вами живём во времена очень быстрых изменений. И только те предприятия, которые готовы принять этот вызов времени и готовы к быстрым изменениям, - только они могут рассчитывать на успех. Я знаком с командой Концерна «Калашников». У меня нет сомнений в том, что с их подходом к делу, с их активностью, с их потенциалом, плюс с богатым опытом ваших ветеранов Ижевский механический завод встретит ещё не один юбилей. Я уверен, у вас очень хорошее будущее, которое точно будет работать на благо Удмуртии. С праздником вас и спасибо вам огромное», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, что Ижевский механический завод входит в число лучших предприятий России и является символом качества и надёжности, примером успешной реализации промышленных, экономических и социальных программ.

Предприятие выпускает оружие, электроинструмент, упаковочное и нефтегазовое оборудование, медицинскую технику.

Напомним, что в 2013 году Ижевский механический завод вошёл в состав Концерна Калашников, став частью Государственной корпорации «Ростех» и начав новый этап развития. Такая кооперация позволила провести на предприятии ускоренную программу модернизации и развития производственной системы, внедрить инновационные технологии в производство, реализовать новые проекты.

Для справки: в мировых каталогах производителей оружия Ижевский механический завод представлен как предприятие, не имеющее себе равных как по объёмам производства, так и по разнообразию производимых моделей спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия. Сегодня доля предприятия в экспорте спортивно-охотничьего оружия из России составляет более 70 процентов,оружие «Baikal» поставляется в более чем 50 стран мира.

Предприятие является брендом Удмуртской Республики. Стабильность производства – залог дальнейшего развития социальной сферы, укрепления благосостояния жителей города.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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