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«Ижевский электромеханический завод «Купол» представил модели и макеты зенитных ракетных комплексов на Международной выставке «Аэро Индия»– 2017»

14 февраля
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Img 2842 (1) «Ижевский электромеханический завод «Купол» представил модели и макеты зенитных ракетных комплексов на Международной выставке «Аэро Индия»– 2017»

«Ижевский электромеханический завод «Купол» представил модели и макеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства «Тор» в рамках Международной авиационно-космической выставки «Аэро Индия»– 2017».

Выставка проходит с 14 по 18 февраля 2017 года в городе Бангалоре, Индия.

Россия — традиционный и один из крупнейших участников выставки. Ее экспозиция построена с учетом наиболее перспективных направлений дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с Индией, в числе которых сотрудничество в области противовоздушной обороны.

В этом году выставка проходит в 11-й раз и «ИЭМЗ «Купол» представил на ней модель ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, макеты ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении на автомобильном шасси индийского производства ТАТА, на полуприцепе и стационарный вариант автономного боевого модуля. Также на выставке будет представлен макет модернизированного комплекса «Оса-АКМ1».

В 2016 году исполнилось 45 лет с момента запуска серийного производства ЗРК «Оса». В настоящее время ЗРК «Оса-АКМ» состоит на вооружении более чем в 15 странах мира и успешно эксплуатируется на протяжении десятилетий. Обладая высоким боевыми возможностями в борьбе с классическими средствами воздушного нападения, ЗРК «Оса-АКМ» до сих пор является основным средством ПВО малой дальности для многих государств.

Однако, в нынешних условиях для успешной борьбы с современными средствами воздушного нападения исходных характеристик комплекса становится недостаточно, в связи с чем АО «ИЭМЗ «Купол» разработало программу глубокой модернизации данного комплекса, в ходе которой аналоговое оборудование заменяется на цифровое, реализуются новые алгоритмы и новое программное обеспечение, что в сочетании с современной вычислительной техникой и специальным оборудованием значительно расширяет боевые возможности модернизированного комплекса.

Также была создана целая линейка ЗРК семейства «Тор» нового поколения: ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси и ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении. Их тактико-технические характеристики полностью аналогичны, различаются лишь варианты шасси. Вариант с гусеничным шасси незаменим для решения задач по противовоздушному прикрытию войск на пересеченной местности, в условиях бездорожья. Там, где имеется развитая сеть автомобильных дорог больше подходит вариант на колесном шасси. Модульный вариант удобен для прикрытия стационарных объектов. Кроме того, он может быть адаптирован к самым различным шасси соответствующей грузоподъемности. Автономный боевой модуль является автономной боевой единицей, способной обеспечить выполнение задач ПВО как самостоятельно, так и в составе различных группировок ПВО, обеспечивает интеграцию и взаимодействие со средствами ПВО российского и иностранного производства.

Такое разнообразие позволяет любому заказчику сделать самостоятельный выбор в пользу того или иного варианта. Свои боевые характеристики и высокую степень надежности ЗРК семейства «Тор» регулярно подтверждают результатами стрельб и испытаний в различных климатических условиях и на сложном рельефе местности.

Так, в октябре 2016 года в Чёрном море прошли успешные испытания автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ», размещенного на палубе фрегата «Адмирал Григорович». Главной задачей испытаний была оценка на практике возможностей использования ЗРК «Тор-М2КМ» в интересах ВМФ. Испытания дали большое количество информации по влиянию морских условий на боевую работу ЗРК «Тор-М2» и подтвердили широкие возможности использования автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ».

На сегодняшний день ЗРК семейства «Тор» занимают лидирующие позиции среди мировых аналогов комплексов малой дальности, но АО «ИЭМЗ «Купол» не останавливается на достигнутом: конструкторы продолжают искать пути дальнейшего совершенствования и реализации того огромного потенциала, который был изначально заложен в эти комплексы. «Дальнейшее развитие зенитных ракетных комплексов малой дальности идет в направлении повышения их универсальности и эффективности за счет автоматизации и роботизации всего процесса боевой работы, применения новых зенитных управляемых ракет, возможности работы в комплексе с другими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на поле боя, применения новых принципов поражения воздушных объектов и многоканальности», – говорит Вячеслав Карташов, помощник генерального директора АО «ИЭМЗ «Купол» по взаимодействию с органами управления и субъектами военно-технического сотрудничества и гособоронзаказа.

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