Николай Буторин, работавший в этой должности до осени 2017 года, в 2014 году передал своим родственникам на условиях социального найма квартиры из маневренного фонда Ижевска. Жилье предназначалось для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных обстоятельств.
По сведениям источника, переданные квартиры родственники чиновника приватизировали и продали, выручив более 1 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Буторина уголовного дела.
Материал с сайта https://sm-news.ru Фото Miasskiy.ru
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