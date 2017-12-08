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Ижевский чиновник «подарил» родственникам муниципальные квартиры

7 декабря
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Бывшего начальника управления муниципального жилья администрации Ижевска подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом корреспонденту ИА «SM-News» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ae2b238a09660efa9a9072893272b9ae Ижевский чиновник «подарил» родственникам муниципальные квартиры

Николай Буторин, работавший в этой должности до осени 2017 года, в 2014 году передал своим родственникам на условиях социального найма квартиры из маневренного фонда Ижевска. Жилье предназначалось для горожан, лишившихся своих домов из-за пожаров и других чрезвычайных обстоятельств.

По сведениям источника, переданные квартиры родственники чиновника приватизировали и продали, выручив более 1 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Буторина уголовного дела.

Материал с сайта https://sm-news.ru Фото Miasskiy.ru

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