В Ижевске с апреля по июнь пройдет конкурс журналистских работ «Человек труда - человек дела», объявленный Администрацией города Ижевска.
Конкурс проводится для повышения престижа инженерных и рабочих профессий, развитие интереса к инженерным и рабочим профессиям у жителей Ижевска, содействие формированию чувства гордости за представителей рабочих профессий и трудовых династий, популяризация инженерных и рабочих профессий.
На конкурс принимаются журналистские материалы, размещенные в средствах массовой информации с 1 января по 25 мая 2017 года. В конкурсе могут принять участие представители средств массовой информации (газет, журналов, интернет-изданий, теле- и радиокомпаний), работающих на территории города Ижевска. Каждый журналист до 29 мая 2017 года предоставляет одну работу по выбранной номинации: «Телевизионный репортаж», «Печатный материал», «Радиопрограмма», «Репортаж в интернет-издании».
Журналистские материалы предоставляются в информационно-аналитическое управление Администрации города Ижевска до 16.30 26 мая.
Фото: newsregions.ru
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