Многие знают «Нечкино», как горнолыжный курорт, но изначально это село, которое до сих пор существует. Село это необычное. По слухам именно здесь Емельян Пугачёв мог зарыть свой клад, который до сих пор не нашли. По словам старожилов села, клад не показывается людям. Об этой удивительной истории решили рассказать юные журналисты «Журавейника» в своем фильме.
Съемки заняли около семи часов. Формат фильма 10 минут. Вряд ли в него можно вместить все, что узнали ребята. Музей села хранит историю Нечкино и его тайны. Ребята увидели дом, в котором, по слухам, обитает домовой и старинный тополь, которому 100 лет. Про Емельяна Пугачёва и историю, связанную с его кладом, жители села знаю мало, но многие рассказывают о необычных явлениях, которые происходят на берегах Камы. Например, кто-то однажды увидел НЛО на берегу.
Информация, которая осталась за кадром, станет поводом для новых съемок. Юным журналистам в съемках помогали родители, которым тоже было интересно. Огромное спасибо сотрудникам ЦГА «Русь» за помощь в съемках. И все же главная тайна Нечкино – это то, что оттуда не хочется уезжать.
Святослав Миронов
Фото Дарьи Кузнецовой
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