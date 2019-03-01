Председатель Правительства Удмуртии проинспектировал Глазовский район на предмет работы новой системы обращения с отходами. **На прошлой неделе глава Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов отправился в Глазовский район, чтобы...

В столице Удмуртии идёт установка дополнительных «перехватывающих» площадок для отходов. **В частном секторе Ижевска, где мусор сегодня вывозят «сигнальным» методом, началась установка допол...

В деревне Сянино Глазовского района полигона ТКО не будет. Полигона для хранения твёрдых бытовых отходов в деревне Сянино Глазовского района не будет. Об этом з...