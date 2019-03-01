.Во многих странах мира люди, собирая крышки от пластиковой тары и отдавая их на переработку, вырученные средства направляют на благотворительную помощь. Аналогичную акцию в Ижевске поддержали многие школы республики. Об этом рассказывает страничка «Ижевские крышечки» в социальных сетях.
А 19 февраля состоялась первая выгрузка пластиковых крышек из специального контейнера, сделанного в форме сердца и установленного в рамках этой акции у Ижевского вокзала в 2018 году. Железнодорожники и пассажиры поездов собрали более 23 тысяч пластиковых крышек. Их вес составил более 64 килограммов. Крышки переданы на завод по переработке пластика. Полученные деньги будут перечислены на счёт благотворительного фонда.
Цели проекта – сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья и решение экологических проблем города. Хэштег проекта в соцсетях #ижевскиекрышечки.
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