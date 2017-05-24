В Ижевске проходит «Строительная неделя» В открытии строительной выставки принял участие и.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев...

В заявки моногородов Удмуртии внесут корректировки В Агентстве инвестиционного развития Удмуртии состоялось заседание проектной группы по созданию в мо...

"Удмуртавтодор" начнет наносить пластиковую дорожную разметку В Удмуртии в этом году разметка термопластиком будет нанесена на 111,2 километрах федеральной трассы...