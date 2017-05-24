Ижевский электромеханический завод «Купол» представил свои новейшие зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» на международной выставке оборонной промышленности IDEF, которая прошла в Турции. Об этом сообщает пресс-служба компании.
IDEF (АЙДЕФ) - одна из наиболее значимых выставок вооружений в Европе и входит в десятку крупнейших в мире. Здесь участники представляют свои новейшие разработки военной техники, которые предлагают для экспортных поставок на мировой рынок вооружений. Выставка стала традиционной — 9 мая 2017 года её делегаты собрались уже в 13-й раз.
Ижевский завод «Купол» в составе объединенной экспозиции Концерна ВКО «Алмаз-Антей» демонстрировал макет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2КМ» на полуприцепе, гусеничную и колесную модели боевых машин «Тор-М2Э» и «Тор-М2К».
Зенитно-ракетные комплексы малой дальности семейства «Тор» предназначены для борьбы с современными средствами воздушного нападения - элементами высокоточного оружия (ракетами, управляемыми авиационными бомбами), беспилотниками и самолетами, действующими на предельно малых, малых и средних высотах, днем и ночью, летящих со скоростью до 700 м/с, в том числе совершающих маневр или использующих средства активных и пассивных преднамеренных помех.
Боевые машины этих комплексов способны выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в составе группировок, способны защитить не только прикрываемые территории и объекты, но и сами себя. На высоком уровне и программное обеспечение боевой машины ЗРК «Тор» - практически полностью автоматизирован процесс боевой работы.
IDEF-2017 получил достойную экспозицию, а мир в очередной раз убедился в превосходстве ЗРК ижевского производства перед мировыми аналогами комплексов малой дальности.
Фото: АО «ИЭМЗ «Купол»
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