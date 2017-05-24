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Ижевские комплексы «Тор» представили на мировой выставке оборонной промышленности

24 мая
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IDEF-2017 получил достойную экспозицию, а мир в очередной раз убедился в превосходстве ЗРК ижевского производства перед мировыми аналогами комплексов малой дальности.

Img 2794 Ижевские комплексы «Тор» представили на мировой выставке оборонной промышленности

Ижевский электромеханический завод «Купол» представил свои новейшие зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» на международной выставке оборонной промышленности IDEF, которая прошла в Турции. Об этом сообщает пресс-служба компании.

IDEF (АЙДЕФ) - одна из наиболее значимых выставок вооружений в Европе и входит в десятку крупнейших в мире. Здесь участники представляют свои новейшие разработки военной техники, которые предлагают для экспортных поставок на мировой рынок вооружений. Выставка стала традиционной — 9 мая 2017 года её делегаты собрались уже в 13-й раз.

Ижевский завод «Купол» в составе объединенной экспозиции Концерна ВКО «Алмаз-Антей» демонстрировал макет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2КМ» на полуприцепе, гусеничную и колесную модели боевых машин «Тор-М2Э» и «Тор-М2К».

Зенитно-ракетные комплексы малой дальности семейства «Тор» предназначены для борьбы с современными средствами воздушного нападения - элементами высокоточного оружия (ракетами, управляемыми авиационными бомбами), беспилотниками и самолетами, действующими на предельно малых, малых и средних высотах, днем и ночью, летящих со скоростью до 700 м/с, в том числе совершающих маневр или использующих средства активных и пассивных преднамеренных помех.

Боевые машины этих комплексов способны выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в составе группировок, способны защитить не только прикрываемые территории и объекты, но и сами себя. На высоком уровне и программное обеспечение боевой машины ЗРК «Тор» - практически полностью автоматизирован процесс боевой работы.

IDEF-2017 получил достойную экспозицию, а мир в очередной раз убедился в превосходстве ЗРК ижевского производства перед мировыми аналогами комплексов малой дальности.

Фото: АО «ИЭМЗ «Купол»

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