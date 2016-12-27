Индивидуальную гонку на соревнованиях «Ижевская винтовка» выиграл Александр Логинов (Тюменская область), а в спринтерской гонке первым финишировал Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург).
В очередной раз биатлонисты были вынуждены бороться в Ижевске с морозной погодой. Благодаря выдержке и характеру судейского жюри с главным судьей Вячеславом Беляевым удалось провести все запланированные гонки. А, между прочим, в городе Чайковском (Пермский край) из-за мороза была отменена эстафета женских команд. В конце концов и погода смилостивилась, и спринтерская гонка в Ижевске прошла в мягкую пору, напоминающую Восточную Европу.
Александр Логинов в ноябре отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление недозволенных веществ. Ему уже разрешено выступать на российских и международных соревнованиях. Сейчас он набирает форму. В гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами Логинов не допустил ни одного промаха. Отличная стрельба позволила ему безоговорочно занять первое место с результатом 55 минут 57,6 секунды. Следом в призерах финишировали Тимур Махамбетов (Красноярск) и Сергей Клячин (Пермский край), допустившие по одному промаху. Кроме этой штрафной минуты, они проиграли победителю и в чистом времени гонки. Александр Поварницын занял пятое место. Логинов завоевал право выступать в сборной России на этапах международных кубков. Весьма огорчило, что больше 20 спортсменов из стартового списка не вышли на дистанцию. Правда, несмотря на такую потерю участников было немало. До финиша дошли 60 биатлонистов.
В индивидуальной гонке юниоров на 15 километров тюменцы доказали, что их успех в эстафете был закономерен. Семен Бей при двух промахах показал лучшее время дня, а второе место занял Александр Насекин, бронзовым призером завершил дистанцию екатеринбуржец Василий Томшин. В индивидуальные гонки, мягко говоря, мороз вмешивался. Тренеры сетовали, что это ухудшило результаты.
Известный российский тренер Владимир Барнашов сказал, что мягкая погода в воскресенье позволила увидеть истинную расстановку сил. Неожиданностей при этом не произошло. Дмитрий Малышко вышел на старт под № 40, то есть трасса уже была достаточно изъезжена, но он остался доволен тем, как катили лыжи. За счет легкого и сильного хода он и занял первое место, пройдя 10 километров за 28 минут 15,3 секунды (допустил один промах на лежке). Ориентиром ему служили результаты Алексея Слепова и Петра Пащенко. В таком порядке они и заняли призовые места. Владимир Барнашов заверил, что призеры примут участие в январе в международных соревнованиях. Александр Поварницын из сборной Удмуртии попытался войти в число лидеров. Но все-таки недавняя болезнь оставляет организм не сразу, и поэтому не удалось Поварницыну показать лучший результат. Он финишировал на шестом месте. Нашему земляку тоже будет дан шанс для участия в Кубке Международного союза биатлонистов.
Поварницын на последних сотнях метров дистанции шел вровень с одним из спортсменов, которого догнал по ходу дистанции (стартовали через 30 секунд), но на финишной прямой перед трибуной Александр не стал «играть на зрителей» и не пытался обойти этого соперника. Чувствовалось, что земляк уже отдал все силы. После финишной линии он упал и лежал на правом боку, а затем еще стоял на коленях лицом к стрельбищу. О болезни биатлониста, оказывается, знал и депутат Госдумы России Валерий Бузилов. Он был одним из заинтересованных болельщиков и приветствовал призеров в церемонии награждения. В качестве награждающих от Концерна «Калашников» проявил себя и заслуженный мастер спорта Иван Черезов.
Завершились соревнования гонкой юниоров на 7,5 километра. Победу в ней одержал Сергей Демичев (Тюмень) с результатом 29 минут 27 секунд, а второе место занял Василий Томшин (Екатеринбург), третье место у Кирилла Стрельцова (Москва). Лучшим из представителей Удмуртии стал Кирилл Перевозчиков, замкнувший десятку сильнейших. Всего лишь двое спортсменов показали в этой гонке мастерские результаты. Видимо, юниоры не успели восстановить силы после индивидуальной гонки, состоявшейся накануне.
Рассказывая о республиканских сельских играх, мы не раз упоминали о красочных (и удобных) спортивных костюмах для районных команд Удмуртии. Причем форму эту шьют на фабриках в Шаркане и Можге. И вот в этот раз фирма из Можги вышла на российский уровень – ее костюмы вручены призерам «Ижевской винтовки». Костюмы весьма креативные. Не сомневаюсь, что многим понравятся. Кстати, в таком же костюме вышел на лыжню Валерий Мусалимов, используя небольшой временной интервал между гонками мужчин и юниоров. Валерий Мусалимов известен не только тем, что его сын Ростислав был победителем одной из гонок на «Ижевской винтовке», когда два других старта выиграл Максим Максимов (тоже наш земляк тогда выступавший за команду Тюменской области), Валерий Мусалимов и сам – неоднократный призер российских и международных соревнований среди ветеранов.
Фото: vk.com
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