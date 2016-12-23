На следующей неделе в столице Удмуртии пройдут традиционные соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые имеют статус Чемпионата и Кубка России. Соревнования пройдут уже в сорок седьмой раз, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Место проведения соревнований остается неизменным, они пройдут на Республиканском стрелково-спортивном комплексе имени генерал-майора А.М. Демидова.
По предварительным оценкам организаторов, в «Ижевской винтовке» примут участие более двухсот сильнейших биатлонистов нашей страны, в том числе, члены сборной команды России.
Программа соревнований:
19 декабря - день приезда, тренировка;
20 декабря - официальная тренировка;
21 декабря - эстафета 4 х 7,5 км (мужчины) Кубок России;
– эстафета 4 х 7,5 км (юниоры) Всероссийское соревнование;
– официальное открытие мероприятия (12:30)
22 декабря - официальная тренировка;
23 декабря - гонка 20 км (мужчины) Кубок России;
– гонка 15 км (юниоры) Первенство России;
24 декабря - официальная тренировка;
25 декабря - спринт 10 км (мужчины) Кубок России;
– спринт 10 км (юниоры) Всероссийское соревнование;
26 декабря - день отъезда.
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