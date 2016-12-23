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«Ижевская винтовка» соберет более двухсот сильнейших биатлонистов России

12 декабря
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Nioxs f3 2 «Ижевская винтовка» соберет более двухсот сильнейших биатлонистов России

На следующей неделе в столице Удмуртии пройдут традиционные соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые имеют статус Чемпионата и Кубка России. Соревнования пройдут уже в сорок седьмой раз, сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

Место проведения соревнований остается неизменным, они пройдут на Республиканском стрелково-спортивном комплексе имени генерал-майора А.М. Демидова.

По предварительным оценкам организаторов, в «Ижевской винтовке» примут участие более двухсот сильнейших биатлонистов нашей страны, в том числе, члены сборной команды России.

Программа соревнований:

19 декабря - день приезда, тренировка;

20 декабря - официальная тренировка;

21 декабря - эстафета 4 х 7,5 км (мужчины) Кубок России;

– эстафета 4 х 7,5 км (юниоры) Всероссийское соревнование;

– официальное открытие мероприятия (12:30)

22 декабря - официальная тренировка;

23 декабря - гонка 20 км (мужчины) Кубок России;

– гонка 15 км (юниоры) Первенство России;

24 декабря - официальная тренировка;

25 декабря - спринт 10 км (мужчины) Кубок России;

– спринт 10 км (юниоры) Всероссийское соревнование;

26 декабря - день отъезда.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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