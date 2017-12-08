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«Ижевская винтовка»: развитие традиции

7 декабря
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В 48-й раз состоятся всероссийские соревнования «Ижевская винтовка». Их организации в этом сезоне уделяет большое внимание Глава Удмуртии Александр Бречалов. В свое время это были главные соревнования, по итогам которых формировалась сборная Советского Союза по биатлону. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов постоянно здесь выступал со своими товарищами по команде. Все чемпионы мира и олимпийские чемпионы успевали стать призерами на «Ижевской винтовке» и затем выйти на международную арену.

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Последним эту традицию поддержал Евгений Редькин. В конце 1991 года он завоевал приз на «Ижевской винтовке», а в олимпийском Альбервилле в 1992-м выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Эта победа на Олимпиаде в некоторых справочниках трактуется как сенсационная. Однако это было подтверждение сложившегося правила – кто победил на «Ижевской винтовке», тот может покорить самые высокие спортивные вершины. Между прочим и член комитета Международного союза биатлонистов Кристиан Оя (Эстония) в свое время в юношеской гонке стал победителем «Ижевской винтовки».

Но со временем уже в новой России наши биатлонисты расширили свое участие в международных соревнованиях. Львиную долю осени стали занимать старты на Кубок мира и на Кубок Международного союза биатлонистов. «Ижевская винтовка» продолжала свои традиции, но делать это становилось все труднее. Как на грех, еще погода подводила. Чаще всего в дни соревнований выдавался сильный мороз. А в один из сезонов «Ижевскую винтовку» отменили из-за бесснежья. Потихоньку у некоторых тренеров возобладала мысль, что без соревнований в Ижевске можно обойтись. Проявлялось это и в шутках в составе сборной России: «Не займешь призового места на этапе Кубка мира – поедешь в мороз на «Ижевскую винтовку». И вот сформировалась привычка – некоторых лучших биатлонистов освобождать от ижевских стартов. Надо отдать должное, местные да и некоторые московские организаторы с этим не смирились. Добились обновления статуса соревнований. Некоторые старты стали этапом Кубка России (для мужчин) и первенством России (для юниоров). Так будет и в нынешнем декабре.

Соревнования начнутся 17 декабря эстафетными гонками. Как правило, когда эстафеты выставляются на первый день соревнований, это означает, что не все биатлонисты из сборной России успеют приехать в Ижевск к этому сроку. Однако к индивидуальной гонке 20 декабря на 20 километров (с четырьмя огневыми рубежами) все участники подоспеют. Победа в этой гонке дает шанс на выступление затем в этапе Кубка мира. Правда, не всегда свое обещание тренеры сборной России выполняли, но все-таки стимулом это являлось.

Затем 21 декабря пройдет индивидуальная гонка среди юниоров. А 22 и 23 декабря назначены спринтерские гонки (10 километров с двумя огневыми рубежами). По инициативе главы республики 23 декабря пройдет старт для любителей биатлона. На участие в нем зарегистрировались, по данным на 4 декабря, более 250 человек. Само собой, что биатлонисты приглашены и к участию в первом Международном лыжном марафоне имени Галины Кулаковой.

В организации «Ижевской винтовки» участвуют представители Концерна «Калашников». В этот раз специалисты по подготовке трасс не стали ждать милостей от природы. Техника и минусовые температуры воздуха позволили сделать отсыпку биатлонной трассы искусственным снегом. А в минувшие выходные и зима о себе снегом напомнила. Теперь готовиться к «Ижевской винтовке» стало веселее, хотя по телетрансляциям мы привычны и к тому, когда рядом с биатлонными трассами травка зеленеет. Но у нас пусть лучше будут «мороз и солнце».

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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