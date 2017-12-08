Последним эту традицию поддержал Евгений Редькин. В конце 1991 года он завоевал приз на «Ижевской винтовке», а в олимпийском Альбервилле в 1992-м выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Эта победа на Олимпиаде в некоторых справочниках трактуется как сенсационная. Однако это было подтверждение сложившегося правила – кто победил на «Ижевской винтовке», тот может покорить самые высокие спортивные вершины. Между прочим и член комитета Международного союза биатлонистов Кристиан Оя (Эстония) в свое время в юношеской гонке стал победителем «Ижевской винтовки».
Но со временем уже в новой России наши биатлонисты расширили свое участие в международных соревнованиях. Львиную долю осени стали занимать старты на Кубок мира и на Кубок Международного союза биатлонистов. «Ижевская винтовка» продолжала свои традиции, но делать это становилось все труднее. Как на грех, еще погода подводила. Чаще всего в дни соревнований выдавался сильный мороз. А в один из сезонов «Ижевскую винтовку» отменили из-за бесснежья. Потихоньку у некоторых тренеров возобладала мысль, что без соревнований в Ижевске можно обойтись. Проявлялось это и в шутках в составе сборной России: «Не займешь призового места на этапе Кубка мира – поедешь в мороз на «Ижевскую винтовку». И вот сформировалась привычка – некоторых лучших биатлонистов освобождать от ижевских стартов. Надо отдать должное, местные да и некоторые московские организаторы с этим не смирились. Добились обновления статуса соревнований. Некоторые старты стали этапом Кубка России (для мужчин) и первенством России (для юниоров). Так будет и в нынешнем декабре.
Соревнования начнутся 17 декабря эстафетными гонками. Как правило, когда эстафеты выставляются на первый день соревнований, это означает, что не все биатлонисты из сборной России успеют приехать в Ижевск к этому сроку. Однако к индивидуальной гонке 20 декабря на 20 километров (с четырьмя огневыми рубежами) все участники подоспеют. Победа в этой гонке дает шанс на выступление затем в этапе Кубка мира. Правда, не всегда свое обещание тренеры сборной России выполняли, но все-таки стимулом это являлось.
Затем 21 декабря пройдет индивидуальная гонка среди юниоров. А 22 и 23 декабря назначены спринтерские гонки (10 километров с двумя огневыми рубежами). По инициативе главы республики 23 декабря пройдет старт для любителей биатлона. На участие в нем зарегистрировались, по данным на 4 декабря, более 250 человек. Само собой, что биатлонисты приглашены и к участию в первом Международном лыжном марафоне имени Галины Кулаковой.
В организации «Ижевской винтовки» участвуют представители Концерна «Калашников». В этот раз специалисты по подготовке трасс не стали ждать милостей от природы. Техника и минусовые температуры воздуха позволили сделать отсыпку биатлонной трассы искусственным снегом. А в минувшие выходные и зима о себе снегом напомнила. Теперь готовиться к «Ижевской винтовке» стало веселее, хотя по телетрансляциям мы привычны и к тому, когда рядом с биатлонными трассами травка зеленеет. Но у нас пусть лучше будут «мороз и солнце».
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