В последний день осени в Ижевской государственной медицинской академии прошел очередной тур студенчес...

5 декабря в Ижевске состоится открытый шахматный турнир среди учеников кадетских классов и военно-пат...

Такие предложения были высказаны 30 ноября во время встречи Главы республики Александра Бречалова и П...