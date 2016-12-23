Завершается подготовка к очередным традиционным соревнованиям «Ижевская винтовка». Они пройдут в Ижевске в 47-й раз. В ХХ веке наши соревнования смело можно было называть фабрикой олимпийских чемпионов.
В Ижевске был главный официальный старт, по итогам которого комплектовалась сборная команда страны. Затем команда целенаправленно тренировалась к чемпионату мира. И кто-либо из призеров «Ижевской винтовки» обязательно завоевывал медали на чемпионате мира. А иногда и сразу на Олимпиаде (если это был олимпийский год).
Удмуртская земля вырастила и своего чемпиона - Валерия Медведцева. Приятно вспомнить, как он стал в 1986 году трехкратным чемпионом мира, когда на соревнованиях было только три дисциплины: спринтерская, индивидуальная гонки и эстафета. В Калгари в 1988 году Валерий Медведцев стал олимпийским чемпионом в эстафете. И с легкой руки удмуртских журналистов в обиход вошла фраза: сборная Удмуртии в составе Медведцева и лыжницы Тамары Тихоновой завоевала на зимней Олимпиаде медалей больше, чем вся сборная США.
Со времени, когда российские спортсмены начали участвовать в этапах Кубка мира, положение изменилось. Этапы заняли ноябрь и декабрь. «Ижевскую винтовку» вынужденно отодвинули к дням католического Рождества, когда общественная и спортивная жизнь в Европе замирает. Лучшим биатлонистам сборной России тоже хочется отдыхать одновременно с главными соперниками. Поэтому сложилась новая традиция – в Ижевск приезжает не вся сборная. Мириться с таким положением дел не хочется. Удмуртская Республика пошла на расходы, чтобы реконструировать и осовременить биатлонный комплекс имени Александра Демидова. Надо признать, что к тому времени пермяки сумели отгрохать современный комплекс в городе Чайковском. Всего-то в 90 километрах от нас. Поэтому были приложены и дополнительные организационные усилия. Вот и в этом году победители «Ижевской винтовки» получат право выступить в сборной команде на январских этапах Кубка мира, а лучшие юниоры могут завоевать путевки на первенство мира. В рамках «Ижевской винтовки» есть гонки этапа Кубка России и чемпионата страны.
Женщины и девушки на сей раз на «Ижевской винтовке» выступать не будут, для них российские старты запланированы в городе Чайковском в эти же дни.
Начнется «Ижевская винтовка» 21 декабря эстафетной гонкой. То, что самая зрелищная гонка запланирована не на выходной день, наводит на мысль, что биатлонисты сборной России не будут форсировать свой приезд из Чехии с этапа Кубка мира. Но в спринтерской и индивидуальной гонках сборники поучаствуют.
В этом сезоне в руках Антона Бабикова ижевская винтовка надежными выстрелами помогла ему занять первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира. Этот успех потянул за собой серебряную медаль Максима Цветкова, две бронзовые медали Антона Шипулина и серебряную награду мужской сборной России в эстафете.
Всегда хочется надеяться, что и соревнования «Ижевская винтовка» в очередной раз выстрелят в цель, то есть помогут определить самых перспективных спортсменов России.
Фото: biathlonsport.ru
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