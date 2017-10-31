В соревнованиях примут участие мужчины и юниоры. По предварительным оценкам организаторов, в «Ижевской винтовке» примут участие около 250 участников, в их числе150 сильнейших биатлонистов нашей страны. Победителям и призерам стартов в Ижевске традиционно будут вручены специально изготовленные медали. Кроме того, самых успешных участников соревнований ждут специальные призы от организаторов и спонсоров.
Программа соревнований:
Всероссийское соревнование «Ижевская винтовка», Кубок России 3 этап, ПР – отбор к ОИ, ЧЕ, ПЕ 2017
г. Ижевск, 17-24 декабря 2017г. мужчины, юниоры
17 декабря - эстафета 4 х 7,5 км (мужчины), старт в 11-00час.; эстафета 4 х 7,5 км (юниоры), старт в 13-15час.;
20 декабря - гонка 20 км (мужчины), старт в 11-00час.;
21 декабря - гонка 15 км (юниоры), старт в 11-00час.;
22 декабря - спринт 10 км (мужчины), старт в 11-00час.;
23 декабря - спринт 10 км (мужчины, юниоры), старт в 11-00час.
Соревнования «Ижевская винтовка-2017» пройдут уже в 48-й раз и, безусловно, являются гордостью не только Удмуртской Республики, но и страны в целом. На протяжении многих лет «Ижевская винтовка» играет важнейшую роль в развитии биатлона в России. На территории РССК им.Демидова 17 декабря пройдет торжественная церемония открытия соревнований. По прогнозам организаторов ее участниками станут члены республиканского правительства, руководство Союза биатлонистов России, победители «Ижевской винтовки» разных лет, ветераны спорта, заслуженные тренеры, конструкторы-оружейники, представители Концерна «Калашников», юные воспитанники удмуртского биатлона. Начало церемонии – в 12-30 час.
На протяжении всего спортивного мероприятия зрителей и участников ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. В концертной программе выступят творческие коллективы, будут работать анимационные площадки: фотозона с конкурсами, розыгрышем призов и много других неожиданных сюрпризов от организаторов.
Также, в рамках «Ижевской винтовки» совместно с Удмуртским филиалом ФГУП «Почта России» запланировано проведение памятной процедуры гашения почтовой карточки, выпущенной ограниченным тиражом специально для соревнований. Все желающие смогут приобрести тематическую карточку и сразу отправить её по почте в любой уголок мира.
Для удобства болельщиков в дни соревнований будет курсировать бесплатный мини-автобус. Точка дислокации (сбор болельщиков): напротив ТЦ «Малахит». Расписание движения автотранспорта будет сообщено дополнительно. Следите за новостями.
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