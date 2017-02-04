Главная » Общество » Ижевская ТЭЦ-2: взгляд изнутри

Ижевская ТЭЦ-2: взгляд изнутри

2 февраля
0

Журналисты побывали на крупнейшем генерирующем предприятии энергосистемы республики.

Dsc 7168 Ижевская ТЭЦ-2: взгляд изнутри

За что я люблю работу журналиста, так это за возможность побывать в таких местах, куда посторонним вход строго запрещен. Расплачиваться за это приходится часами расшифровки диктофонных записей диалогов с интервьюерами, изобилующих профессиональными терминами и сокращениями. Тем не менее побывать в святая святых теплоснабжения и электрификации столицы Удмуртии – ТЭЦ-2 дорогого стоит.

Да и повод для того, чтобы погрузиться в природу появления в наших домах тепла и света был самый уважительный - в январе этого года исполнилось ровно 40 лет с того момента, как станция выработала первое электричество.

Экскурс в историю

Наш визит на ТЭЦ-2 начался с традиционной для всех гостей инструкции по технике безопасности и раздачи защитных касок. На ТЭЦ без них никуда - все-таки опасный промышленный объект. А в роли экскурсоводов выступали директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров и технический директор – главный инженер Ижевской ТЭЦ-2 Александр Соколов.

Правда, экскурсией в привычном понимании этого слова наш визит на станцию назвать сложно – постоянный шум от работы турбин, генераторов и котлов в главном корпусе исключает возможность комментировать то, что предстает нашему взору. Поэтому всю основную информацию о станции и особенностях выработки электрической и тепловой энергии мы получили в кабинете директора станции.

Итак, Ижевская ТЭЦ-2 - структурное подразделение филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» и на сегодня является не только крупнейшим генерирующим предприятием энергосистемы республики, но и самым молодым. Официальным днем рождения станции считается 3 декабря 1975 года. Именно тогда к строящейся ТЭЦ была подключена теплотрасса и подано первое тепло в город. Сама станция начала строиться за восемь лет до этого, в 1967 году. Тогда Ижевск стремительно развивался и разрастался: строились Ижевский автозавод и завод «Буммаш», росли как грибы жилые кварталы. А в январе 1977 года первый турбогенератор ПТ-60 был включен в единую энергосистему страны, станция стала «выдавать на гора» электроэнергию.

С 1992 года началось расширение и увеличение мощности Ижевской ТЭЦ-2. Толчком для этого опять же послужило развитие города, которое шло тогда ударными темпами и, следовательно, требовались дополнительные тепловые мощности. С тех пор процесс модернизации станции не прекращался.

– Последний крупный проект по увеличению тепловой мощности станции и повышению надежности теплоснабжения был завершен в 2015 году, - подчеркнул Дмитрий Федоров. - Тогда были выполнены работы по организации отвода дымовых газов от 5 водогрейных и 4 энергетических котлов с достройкой дымовой трубы высотой 240 метров. До этого два водогрейных котла мощностью 180 Гкал/ч каждый были подключены к основной трубе 180 метров, а три остальных - к временной, высотой 42,5 метра. Пропускная способность газоходов позволяла работать с полной нагрузкой только трем котлам. Тепловая мощность остальных оставалась запертой. В ходе реконструкции, которая длилась почти 18 месяцев, были смонтированы газоходы от всех водогрейных и всех энергетических котлов и завершена футеровка ствола трубы. Стоимость выполненных работ составила 300 млн. рублей.

Сейчас ТЭЦ- 2 обеспечивает теплом Индустриальный, Устиновский и Первомайский районы города, а также часть городка Металлургов. То есть почти половина города зависит от ее работы.

Музыка котлов

Закончив ликбез, мы перешли к теории, то есть отправились на экскурсию по станции. Чтобы глубже ввести в процесс появления в наших домах тепла и света, нас провели по технологической цепочке производства. Мы побывали в главном щите управления, турбинном и котельном отделениях, в химическом цехе, где идет подготовка воды. А в завершение экскурсии заглянули в музей энергетики ТЭЦ-2. Описать подробно о том, что я увидела и услышала за два с лишним часа, практически невозможно. Поделюсь только общими сведениями и впечатлениями, которые получила.

На станции установлено четыре паровых котла мощностью 42 тонны пара в час. Основное топливо - газ и каменный уголь, резервное - мазут. Мы смогли увидеть своими глазами, как работает огромная «топка», способная за один час «съесть» 44 тонны угля или 30 тысяч кубов газа, приоткрыть заслонку и заглянуть в это пекло. Зрелище впечатляющее. Как, впрочем, и размеры самих котлов.

– Высота котла 56 метров, это практически 12-этажный дом, - рассказывает Александр Соколов. - По стальным трубкам, которыми котел экранирован изнутри, постоянно циркулирует вода. За счет температуры пламени факела из двенадцати горелок (а температура в ядре факела превышает 1200 градусов) происходит нагрев воды. При этом вода превращается в пароводяную смесь, и в барабане котла происходит разделение этой смеси – пар уходит в пароперегреватель котла, где нагревается до температуры 555 градусов и с давлением в 140 атмосфер подается на турбины.

Кстати, сжигать уголь большими кусками нельзя, поэтому перед отправкой в печь специальные мельницы измельчают каменный уголь до состояния пыли. Именно в таком виде он и поступает в котел, где сжигается и нагревает воду до состояния перегретого пара. Именно эти котлы обеспечивают наши квартиры теплом зимой.

Вода, прежде чем попасть в котлы, тоже проходит довольно трудоемкий и сложный этап водоподготовки - механическое и химическое очищение, а также смягчение. Все это происходит в химическом цехе. Нужно это для того, чтобы в котлах и трубах не образовывалась накипь, которая является главным бичом оборудования.

Помимо уже упомянутых четырех котлов, на ТЭЦ-2 установлено еще пять водогрейных мощностью 180 Гкал/час каждый. Они используются на пике холодов, в остальное время оставаясь резервными.

Симфония турбин

Итак, в общих чертах, откуда берется идущее в наши дома тепло, понятно. Но ведь ТЭЦ - это не только тепло, но и электричество. Для его выработки на станции установлены 4 паровые турбины установленной электрической мощностью 390 МВт.

Когда мы были на станции, наш «именинник» - первый турбогенератор ПТ-60 - не работал. И не потому, что отслужил свой срок, просто был в резерве.

– Количество киловатт, которое станция вырабатывает ежедневно, зависит от потребностей единой энергетической системы страны. Ведь электричество - товар, который на склад не отправишь. Поэтому, как правило, постоянно в работе у нас три турбины, а одна – в резерве, - пояснил Александр Соколов.

С точки зрения генерации электроэнергии процесс выглядит так. Пар из котла подается на турбины. Там он конденсируется и уже в виде воды возвращается в котлы, чтобы пройти цикл еще и еще. Турбины, в свою очередь, вдыхают жизнь в генераторы, которые подают напряжение на распределительное устройство - трансформатор.

Кстати, ижевчане могут видеть часть оборудования турбинного отделения, а именно, три сооружения - градирни. Эти огромные башни-вулканы, из жерла которых валит густой белый пар, остужают воду, служащую для охлаждения оборудования и пара в конденсаторе.

Пустые цеха и «ночной директор»

Несмотря на внушительный штат сотрудников – на станции работают более 260 человек – производственные цеха кажутся безлюдными. Каски сотрудников мелькают регулярно, но в движениях нет суеты и напряженности. Очевидно, что за десятилетия работы здесь давно установлен четкий и слаженный план действий, где каждый находится на своем месте и занят делом.

– Обход оборудования оперативным персоналом осуществляется раз в два часа, - поясняет Александр Соколов.

И в остальное время оборудование не остается без присмотра - контроль и управление его работой ведутся автоматически с пультов управления. Например, в турбинном отделении их два, каждый управляет двумя турбинами.

А вот вся работа ТЭЦ контролируется с главного щита управления. По сути, это мозговой центр станции. Именно сюда стекается вся оперативная информация о работе узлов и агрегатов, осуществляется связь со всеми цехами и подразделениями, а также поддерживается связь с диспетчером энергосистемы. Недаром начальника смены станции, который здесь царь и бог, в шутку называют «ночным директором».

– Начальник смены ТЭЦ – это оперативный руководитель станции. Он следит за параметрами, которые влияют на ее работу, а в случае возникновения какой-то внештатной ситуации оперативно принимает решения по ее ликвидации. Причем в случае серьезных ЧП даже я не могу вмешиваться в его работу, - рассказывает Дмитрий Федоров.

Правда, случается это крайне редко. Чаще «ночному директору» приходится решать вполне прозаические задачи. Например, поставлена задача, увеличить объем подачи пара на генераторы. Нужно быстро решить - как загрузить котлы, какие. При этом сэкономить топливо, не сбить другие параметры.

Но чтобы быть «на высоте» в любой ситуации, он должен досконально знать все производственные процессы, множество инструкций, правил эксплуатации оборудования и техники безопасности и принимать решения очень быстро, буквально за несколько минут. А чтобы не растеряться в нужную минуту, каждый год начальник смены, как и весь оперативный персонал станции, проходит проверку знаний, противоаварийные и противопожарные тренировки.

…Покидая станцию, я думала о том, что Ижевская ТЭЦ -2 - это большой единый организм, мини-государство. От того, как оно функционирует и развивается, зависит благополучие горожан, комфорт и уют в квартирах, офисах, на предприятиях и в учреждениях, и люди которые здесь работают, это хорошо понимают. А значит, этой зимой Ижевск точно не замерзнет, да и в последующие зимы проблем с теплом в городе не будет.

На правах рекламы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

Почти 500 млн. рублей задолжали жители Удмуртии энергосбытовой компании
3 февраля
Показатели на вырост
2 февраля
Об итогах работы и задачах подведомственных отраслей рассказывает заместитель Председателя Правительс...
Зам министра здравоохранения России Татьяна Яковлева посетила Удмуртию с рабочим визитом
1 февраля
Целью визита стал анализ работы системы регионального здравоохранения и знакомство с работой лечебных...
Это было непростое время
1 февраля
24 января Юрию Филипповичу Кедрову исполнилось 80 лет. В летописи общественной и политической жизни н...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо