За что я люблю работу журналиста, так это за возможность побывать в таких местах, куда посторонним вход строго запрещен. Расплачиваться за это приходится часами расшифровки диктофонных записей диалогов с интервьюерами, изобилующих профессиональными терминами и сокращениями. Тем не менее побывать в святая святых теплоснабжения и электрификации столицы Удмуртии – ТЭЦ-2 дорогого стоит.
Да и повод для того, чтобы погрузиться в природу появления в наших домах тепла и света был самый уважительный - в январе этого года исполнилось ровно 40 лет с того момента, как станция выработала первое электричество.
Экскурс в историю
Наш визит на ТЭЦ-2 начался с традиционной для всех гостей инструкции по технике безопасности и раздачи защитных касок. На ТЭЦ без них никуда - все-таки опасный промышленный объект. А в роли экскурсоводов выступали директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров и технический директор – главный инженер Ижевской ТЭЦ-2 Александр Соколов.
Правда, экскурсией в привычном понимании этого слова наш визит на станцию назвать сложно – постоянный шум от работы турбин, генераторов и котлов в главном корпусе исключает возможность комментировать то, что предстает нашему взору. Поэтому всю основную информацию о станции и особенностях выработки электрической и тепловой энергии мы получили в кабинете директора станции.
Итак, Ижевская ТЭЦ-2 - структурное подразделение филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» и на сегодня является не только крупнейшим генерирующим предприятием энергосистемы республики, но и самым молодым. Официальным днем рождения станции считается 3 декабря 1975 года. Именно тогда к строящейся ТЭЦ была подключена теплотрасса и подано первое тепло в город. Сама станция начала строиться за восемь лет до этого, в 1967 году. Тогда Ижевск стремительно развивался и разрастался: строились Ижевский автозавод и завод «Буммаш», росли как грибы жилые кварталы. А в январе 1977 года первый турбогенератор ПТ-60 был включен в единую энергосистему страны, станция стала «выдавать на гора» электроэнергию.
С 1992 года началось расширение и увеличение мощности Ижевской ТЭЦ-2. Толчком для этого опять же послужило развитие города, которое шло тогда ударными темпами и, следовательно, требовались дополнительные тепловые мощности. С тех пор процесс модернизации станции не прекращался.
– Последний крупный проект по увеличению тепловой мощности станции и повышению надежности теплоснабжения был завершен в 2015 году, - подчеркнул Дмитрий Федоров. - Тогда были выполнены работы по организации отвода дымовых газов от 5 водогрейных и 4 энергетических котлов с достройкой дымовой трубы высотой 240 метров. До этого два водогрейных котла мощностью 180 Гкал/ч каждый были подключены к основной трубе 180 метров, а три остальных - к временной, высотой 42,5 метра. Пропускная способность газоходов позволяла работать с полной нагрузкой только трем котлам. Тепловая мощность остальных оставалась запертой. В ходе реконструкции, которая длилась почти 18 месяцев, были смонтированы газоходы от всех водогрейных и всех энергетических котлов и завершена футеровка ствола трубы. Стоимость выполненных работ составила 300 млн. рублей.
Сейчас ТЭЦ- 2 обеспечивает теплом Индустриальный, Устиновский и Первомайский районы города, а также часть городка Металлургов. То есть почти половина города зависит от ее работы.
Музыка котлов
Закончив ликбез, мы перешли к теории, то есть отправились на экскурсию по станции. Чтобы глубже ввести в процесс появления в наших домах тепла и света, нас провели по технологической цепочке производства. Мы побывали в главном щите управления, турбинном и котельном отделениях, в химическом цехе, где идет подготовка воды. А в завершение экскурсии заглянули в музей энергетики ТЭЦ-2. Описать подробно о том, что я увидела и услышала за два с лишним часа, практически невозможно. Поделюсь только общими сведениями и впечатлениями, которые получила.
На станции установлено четыре паровых котла мощностью 42 тонны пара в час. Основное топливо - газ и каменный уголь, резервное - мазут. Мы смогли увидеть своими глазами, как работает огромная «топка», способная за один час «съесть» 44 тонны угля или 30 тысяч кубов газа, приоткрыть заслонку и заглянуть в это пекло. Зрелище впечатляющее. Как, впрочем, и размеры самих котлов.
– Высота котла 56 метров, это практически 12-этажный дом, - рассказывает Александр Соколов. - По стальным трубкам, которыми котел экранирован изнутри, постоянно циркулирует вода. За счет температуры пламени факела из двенадцати горелок (а температура в ядре факела превышает 1200 градусов) происходит нагрев воды. При этом вода превращается в пароводяную смесь, и в барабане котла происходит разделение этой смеси – пар уходит в пароперегреватель котла, где нагревается до температуры 555 градусов и с давлением в 140 атмосфер подается на турбины.
Кстати, сжигать уголь большими кусками нельзя, поэтому перед отправкой в печь специальные мельницы измельчают каменный уголь до состояния пыли. Именно в таком виде он и поступает в котел, где сжигается и нагревает воду до состояния перегретого пара. Именно эти котлы обеспечивают наши квартиры теплом зимой.
Вода, прежде чем попасть в котлы, тоже проходит довольно трудоемкий и сложный этап водоподготовки - механическое и химическое очищение, а также смягчение. Все это происходит в химическом цехе. Нужно это для того, чтобы в котлах и трубах не образовывалась накипь, которая является главным бичом оборудования.
Помимо уже упомянутых четырех котлов, на ТЭЦ-2 установлено еще пять водогрейных мощностью 180 Гкал/час каждый. Они используются на пике холодов, в остальное время оставаясь резервными.
Симфония турбин
Итак, в общих чертах, откуда берется идущее в наши дома тепло, понятно. Но ведь ТЭЦ - это не только тепло, но и электричество. Для его выработки на станции установлены 4 паровые турбины установленной электрической мощностью 390 МВт.
Когда мы были на станции, наш «именинник» - первый турбогенератор ПТ-60 - не работал. И не потому, что отслужил свой срок, просто был в резерве.
– Количество киловатт, которое станция вырабатывает ежедневно, зависит от потребностей единой энергетической системы страны. Ведь электричество - товар, который на склад не отправишь. Поэтому, как правило, постоянно в работе у нас три турбины, а одна – в резерве, - пояснил Александр Соколов.
С точки зрения генерации электроэнергии процесс выглядит так. Пар из котла подается на турбины. Там он конденсируется и уже в виде воды возвращается в котлы, чтобы пройти цикл еще и еще. Турбины, в свою очередь, вдыхают жизнь в генераторы, которые подают напряжение на распределительное устройство - трансформатор.
Кстати, ижевчане могут видеть часть оборудования турбинного отделения, а именно, три сооружения - градирни. Эти огромные башни-вулканы, из жерла которых валит густой белый пар, остужают воду, служащую для охлаждения оборудования и пара в конденсаторе.
Пустые цеха и «ночной директор»
Несмотря на внушительный штат сотрудников – на станции работают более 260 человек – производственные цеха кажутся безлюдными. Каски сотрудников мелькают регулярно, но в движениях нет суеты и напряженности. Очевидно, что за десятилетия работы здесь давно установлен четкий и слаженный план действий, где каждый находится на своем месте и занят делом.
– Обход оборудования оперативным персоналом осуществляется раз в два часа, - поясняет Александр Соколов.
И в остальное время оборудование не остается без присмотра - контроль и управление его работой ведутся автоматически с пультов управления. Например, в турбинном отделении их два, каждый управляет двумя турбинами.
А вот вся работа ТЭЦ контролируется с главного щита управления. По сути, это мозговой центр станции. Именно сюда стекается вся оперативная информация о работе узлов и агрегатов, осуществляется связь со всеми цехами и подразделениями, а также поддерживается связь с диспетчером энергосистемы. Недаром начальника смены станции, который здесь царь и бог, в шутку называют «ночным директором».
– Начальник смены ТЭЦ – это оперативный руководитель станции. Он следит за параметрами, которые влияют на ее работу, а в случае возникновения какой-то внештатной ситуации оперативно принимает решения по ее ликвидации. Причем в случае серьезных ЧП даже я не могу вмешиваться в его работу, - рассказывает Дмитрий Федоров.
Правда, случается это крайне редко. Чаще «ночному директору» приходится решать вполне прозаические задачи. Например, поставлена задача, увеличить объем подачи пара на генераторы. Нужно быстро решить - как загрузить котлы, какие. При этом сэкономить топливо, не сбить другие параметры.
Но чтобы быть «на высоте» в любой ситуации, он должен досконально знать все производственные процессы, множество инструкций, правил эксплуатации оборудования и техники безопасности и принимать решения очень быстро, буквально за несколько минут. А чтобы не растеряться в нужную минуту, каждый год начальник смены, как и весь оперативный персонал станции, проходит проверку знаний, противоаварийные и противопожарные тренировки.
…Покидая станцию, я думала о том, что Ижевская ТЭЦ -2 - это большой единый организм, мини-государство. От того, как оно функционирует и развивается, зависит благополучие горожан, комфорт и уют в квартирах, офисах, на предприятиях и в учреждениях, и люди которые здесь работают, это хорошо понимают. А значит, этой зимой Ижевск точно не замерзнет, да и в последующие зимы проблем с теплом в городе не будет.
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