Спортивной школе «Импульс» в Ижевске присвоен статус олимпийского резерва. К этому званию учреждение стремилось более 10 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Приказом министерства спорта РФ от 16 декабря 2016 г. спортивной школа «Импульс» включена в перечень физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица наименования «Олимпийский».
Сегодня в спортивной школе собраны лучшие тренеры и спортсмены по велоспорту – шоссе и маунтинбайку. Высокое звание означает и большую ответственность как для администрации, так и для тренерского состава. Стоит отметить, что в школах олимпийского резерва учащиеся не только занимаются спортом, но и проходят общеобразовательную школьную программу.
Фото: izhevskinfo.ru
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