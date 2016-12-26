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Ижевская спортивная школа «Импульс» получила статус школы олимпийского резерва

26 декабря
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33312 Ижевская спортивная школа «Импульс» получила статус школы олимпийского резерва

Спортивной школе «Импульс» в Ижевске присвоен статус олимпийского резерва. К этому званию учреждение стремилось более 10 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Приказом министерства спорта РФ от 16 декабря 2016 г. спортивной школа «Импульс» включена в перечень физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица наименования «Олимпийский».

Сегодня в спортивной школе собраны лучшие тренеры и спортсмены по велоспорту – шоссе и маунтинбайку. Высокое звание означает и большую ответственность как для администрации, так и для тренерского состава. Стоит отметить, что в школах олимпийского резерва учащиеся не только занимаются спортом, но и проходят общеобразовательную школьную программу.

Фото: izhevskinfo.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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