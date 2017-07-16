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Ижевская школьница победила на российском конкурсе

15 июля
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46e6eb441c5a9f33be59be435b473c0f Ижевская школьница победила на российском конкурсе

Софья Жигалова из школы № 52 Ижевска победила в конкурсе «Русский герой» проекта «ПатриУм». Этот проект реализован на интернет-портале «Одаренные дети» и помогает формировать активную гражданскую позицию у молодежи, воспитывать чувство любви к Родине, сопричастности к ее великой истории и событиям, происходящим в России в настоящее время.

Всего в рамках проекта прошли 27 конкурсов по разным гуманитарным направлениям, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии. Победителей конкурсов - сто талантливых и активных школьников России - пригласили в Москву, в летнюю школу «ПатриУм».

Три дня ребят слушали лекции, участвовали в мастер-классах, круглых столах, встречи с людьми из разных профессиональных областей. Например, на литературной лекции «Люблю Отчизну я…» школьники вместе с экспертом постарались найти ответы на вопросы, волновавшие на протяжении веков русских поэтов и писателей. Кроме того, они приняли участие в составлении «Патриотического синквейна»; прошли обучение в творческих мастерских, которые работали по направлениям, соответствующим трем сферам жизни общества – политической, экономической и духовной.

Фото: Toptyumen.ru

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