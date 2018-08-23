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Ижевская школа - лауреат Всероссийского конкурса

23 августа
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Ижевская школа № 34 стала лауреатом Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи «Гражданин и патриот России - 2018». Об этом информирует пресс-служба города.

0 mediagal 100090 1 Ижевская школа - лауреат Всероссийского конкурса

Школе вручена медаль «За вклад в воспитание гражданина и патриота России» и диплом в номинации «Образовательная организация - территория воспитания гражданина и патриота России». В экспертный Совет конкурса вошли представители профессионального сообщества, учреждений управления образованием, общественные и научные деятели.

Конкурс образовательных проектов и программ ведёт поиск новых эффективных форм работы и направлен на популяризацию опыта передовых педагогических коллективов образовательных организаций, сохранение традиций духовной культуры, привлечение внимания общественности к педагогическому опыту в области духовно-нравственного воспитания.

Фото: izh.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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