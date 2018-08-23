Школе вручена медаль «За вклад в воспитание гражданина и патриота России» и диплом в номинации «Образовательная организация - территория воспитания гражданина и патриота России». В экспертный Совет конкурса вошли представители профессионального сообщества, учреждений управления образованием, общественные и научные деятели.
Конкурс образовательных проектов и программ ведёт поиск новых эффективных форм работы и направлен на популяризацию опыта передовых педагогических коллективов образовательных организаций, сохранение традиций духовной культуры, привлечение внимания общественности к педагогическому опыту в области духовно-нравственного воспитания.
Фото: izh.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.