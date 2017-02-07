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Ижевская команда «Купол-Родники» завершила январь на шестом месте в суперлиге России

6 февраля
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16022016 14 20160216 1902316308 Ижевская команда «Купол-Родники» завершила январь на шестом месте в суперлиге России

Сургутская команда «Университет-Югра» прервала победную серию ижевских баскетболистов из «Купола-Родников». Счет матча говорит о расстановке сил на сегодня – 85:55 в пользу сургутян. «Университет-Югра» – один из лидеров в нашей группе суперлиги России.

Ижевских игроков стали называть «грозой для лидеров», поэтому тренеры не позволили лидирующей команде расслабиться. В первые 10 минут хозяева достигли перевеса в 12 очков. К большому перерыву счет стал 51:32. И в третьей четверти сургутяне не ослабили своего напора и еще увеличили разрыв в счете на три очка. Этот отрезок и ижевчане провели результативно. В концовке матча у обеих команд показатели с атакой на кольцо ухудшились, но сомнений в исходе встречи уже не возникало.

Наиболее сильно в составе «Купола-Родников» сыграл Максим Кирьянов, набравший 18 очков и сделавший восемь подборов мяча под щитами. Самым результативным среди северян стал легионер Никола Лепоевич, принесший команде 23 очка. Если память не изменяет, это лучший результат Лепоевича в противоборстве с ижевчанами. Иногда он отличался полезными передачами, а был и такой матч, когда Лепоевич числился в составе, но в Ижевск не приехал, так как его команда уже решила к тому дню свои турнирные задачи.

Еще более важной для ижевской команды была встреча с соперниками из «Московской баскетбольной ассоциация» (МБА). Обе команды конкурируют за выход в стадию плей-офф. И в этом матче ижевчане не сплоховали.

Игра закончилась со счетом 78:72 в пользу «Купола-Родников». МБА поначалу сумела захватить инициативу, выйти вперед в счете и сделать отрыв на 13 очков. Тренер Валерий Конотопов добился, чтобы команда сконцентрировалась и, не откладывая на потом, провела решающие действия в атаке. К большому перерыву удалось сократить разницу в счете до трех очков. После перерыва ижевчанам удалось выйти вперед в счете. Правда, преимущество в пять очков, когда надо играть еще 10 минут, в баскетболе не является определяющим. Концовка встречи прошла с меньшей результативностью с обеих сторон, но «Купол-Родники» удержали победный счет. Это, возможно, не самая яркая, но одна из самых нужных для ижевской команды победа в суперлиге. Наиболее результативно у ижевчан сыграли Алексей Карпеко (15 очков), Игорь Самсонов (14 очков), Владимир Лидяев (12 очков) и Андрей Петухов (11 очков). Вот где пригодились характер и закалка – Карпеко и Самсонов отметили свои дни рождения по-спортивному - в Крещение окунулись в ижевскую прорубь. И после ледяного холода сумели выстоять в жаркой концовке очень важного матча. А самое главное, что вновь удалась слаженная командная игра.

Январь «Купол-Родники» завершили на шестом месте в суперлиге России. Всего в этой лиге 12 команд. Мы видим, что обещания директора клуба Константина Стародумова сбываются, но еще потребуются усилия, чтобы и войти в стадию плей-офф, и занять в ней место повыше.

Фото: sportur.ru

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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