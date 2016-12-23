Ижевская детская школа искусств № 12 – одна из самых молодых в городе. В этом году она отмечает свой первый большой юбилей – 25 лет, и встречает она его в статусе лучшей детской школы искусств России (в этой номинации ДШИ № 12 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров»).
14 декабря юбилейный концерт ДШИ № 12 состоялся в Национальном театре Удмуртии. На большую сцену вышли все 10 творческих коллективов школы, среди которых ансамбль ложкарей «Забияки», хореографические ансамбли «Синяя птица» и «Горошины», ансамбль народной песни «Комарики», оркестр духовых инструментов «Престиж», а также солисты – инструменталисты и вокалисты. Зал был полон – на праздник школы собрались ее выпускники, представители администрации Индустриального района, родители учеников.
Для юных артистов концерт был и ответственным, и привычным – на выступления перед публикой в ДШИ № 12 всегда делали особую ставку, понимая, каким стимулом для творческого роста становятся постоянные «экзамены» перед зрителями. На сцену ученики ДШИ № 12 выходят уже через несколько месяцев после начала учебы: например, младшие участники образцового ансамбля ложкарей «Забияки» пришли в ДШИ только в сентябре 2016 года. Две четверти уроков и репетиций – и они уже справляются с волнением, чувствуют себя почти профессионалами, ярко и убедительно выступая на огромной сцене Национального театра. Сколько творческих амбиций, сколько ответственности, сколько азарта продолжать появляется у них после такого старта.
Директор ДШИ № 12 Ирина Владимировна Анисимова говорит:
– Мы с огромным вниманием относимся к индивидуальности каждого ученика, но при этом делаем ставку на коллективы. Именно в ансамблях дети учатся помогать друг другу, работать в команде, быть частью чего-то большего. На собственном опыте узнают, как важны «чувство локтя», взаимоподдержка. В коллективах школы каждый ребенок – солист, и все же работает не на личный успех, а на общий. Понимание этого принципа помогает ученикам и в дальнейшей жизни.
Большая семья
История ДШИ № 12 началась в 1991 году, когда в четырех арендованных кабинетах, рассеянных по разным этажам районного дома пионеров, начали работать три отделения музыкального направления. Учились в школе тогда всего 60 человек. Уже во втором полугодии школа взяла в аренду концертный зал, чтобы хотя бы два вечера в неделю учащиеся могли выходить на настоящую сцену. Вскоре здесь появилось хореографическое отделение, в котором открылся и дошкольный класс.
Следующий учебный год ДШИ № 12 встретила в собственном здании – под потребности школы перестроили бывший детский сад. Преподаватели сами грузили на строительной базе стройматериалы, закупали и разгружали мебель – учителям помогали их семьи, работа кипела до 11 часов вечера, обустраивались в новой школе, как в настоящем новом доме.
Сегодня в ДШИ № 12 обучаются более 1100 детей. Обучение ведется по четырем основным направлениям: музыкальное, хореографическое, художественное и раннее эстетическое развитие для детей 4-6 лет. Визитная карточка школы – 10 творческих коллективов. Два из них, хореографический ансамбль «Синяя птица» и ансамбль ложкарей «Забияки», имеют звание «Образцовый ансамбль», пять получали гранты «Одаренный коллектив» от администрации города. Более 30 учеников школы были стипендиатами Министерства культуры России, Министерства культуры Удмуртии, становились лауреатами премий «Наследники» и «Одаренный ребенок».
Формула успеха
На отделении раннего эстетического развития дети учатся с 4 лет. Кроме предметов, связанных с искусством (ритмика, ИЗО, музыка), им преподают развитие речи, математику и иностранный язык. Малыши получают разностороннюю дошкольную подготовку, которая не только втягивает их в учебный процесс, прививает интерес к занятиям, но и помогает сформировать разностороннюю, гармоничную личность. За это время школа помогает обнаружить в каждом из малышей талант. Неслучайно профессиональным кредо и учебной программой ДШИ № 12 стала «формула успеха». По окончании программы раннего эстетического развития педагоги готовы сказать, к какому виду искусства более склонен каждый ребенок, и дают рекомендации, на каком отделении ему лучше продолжить художественное образование. А общий уровень развития, который дает раннее образование, позволяет детям поступать в лицеи и школы с углубленным изучением различных предметов.
Школа «по наследству»
Многие ученики ДШИ № 12 занимаются в ней с четырехлетнего возраста, то есть все время, сколько они себя помнят. Покинуть школу с получением диплома находят в себе силы далеко не все: здесь столько прожито, столько открыто в себе, в понимании сути творчества, столько обретено друзей, что хочется как можно дольше задержаться в этом мире. Бывшие ученики продолжают ходить на вечерние репетиции, выступать со школьными коллективами. И даже попав в водоворот новых – более взрослых жизненных обстоятельств, они продолжают оказывать школе поддержку, готовить праздники, приходят на все большие концерты. Выпускники, ставшие художниками и дизайнерами, привозят в школу свои персональные выставки как жест признания, что именно здесь впервые открылся их талант. Эта мощная, искренняя связь детей и школы длится годами и часто заканчивается тем, что бывшие выпускники приводят сюда уже своих детей. Ирина Владимировна Анисимова рассказывает:
– Часто, наблюдая, как раскрывается, расцветает здесь их старший ребенок, как он развивается, насколько он увлечен, родители через несколько лет приводят к нам своих средних и младших детей. А в последние лет десять у нас появились и школьные «династии»: первые выпускники школы становятся родителями и приводят к нам уже своих сыновей и дочерей.
Найти «своего» учителя
Один из секретов раскрытия таланта, который разгадали в ДШИ № 12 – поиск идеального контакта ученика и педагога. В первые месяцы занятий к малышу присматриваются, изучают его характер, темперамент и после этого рекомендуют для него того педагога, с которым ему будет проще всего развить свои способности. Найдя «своего» учителя, раскрываются, как цветы под солнцем, даже замкнутые, застенчивые дети. Для коллектива ДШИ № 12 это одна из важнейших наград – видеть, как не интересовавшийся ничем ребенок как будто сбрасывает внутренние оковы, погружается в творчество, учится общаться и получать от учебы и общения настоящее удовольствие. Директор добавляет:
– У нас очень профессиональный и дружный коллектив. В школе работают 45 преподавателей, 14 из них имеют высшую и 15 – первую квалификационную категорию, 13 педагогов имеют звание «Заслуженный работник культуры УР».
Важно также, что все 70 сотрудников ДШИ № 12 - от педагогов до техперсонала - работают как одна команда. Для детей здесь создают комфортную учебную атмосферу – доброжелательную, азартную, творческую. В школе создается доступная среда для детей с ограниченными возможностями развития – они получают возможность заниматься на равных с остальными детьми.
Картина успеха
Ученики направления «художественное искусство» также получают в ДШИ № 12 бесценную базу. Каждый год они выходят и выезжают на пленэры. Их часто можно увидеть за работой в живописным местах Ижевска – у ротонды Летнего сада, у Свято-Михайловского собора, на улице Горького, в парке Космонавтов. В пору цветения деревьев дети и педагоги ездят в усадьбу художников Сведомских, при возможности путешествуют по Волге или едут в Крым, чтобы увидеть и запечатлеть на своих картинах иные краски, новые пейзажи.
Школа регулярно отправляет работы своих юных художников на всероссийские и международные конкурсы, а в ответ получает призы и звания лауреатов. В 2012 году школа получила Гран-при Х Международного московского рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда». Работы учеников ДШИ № 12 были выставлены в храме Христа Спасителя.
Продолжение традиции
Некоторые выпускники ДШИ № 12 возвращаются сюда уже в качестве преподавателей. Ирина Вячеславовна Селиверстова стала учителем хореографии. Ольга Владимировна Эжбаева преподает на художественном отделении. Ксения Николаевна Петрова преподает музыкальный фольклор и занимается с детьми эстетическим развитием: через народные игры, песни, потешки и прибаутки учит коммуникации и прививает вкус к традиционной культуре. Она рассказывает:
– Учеба в ДШИ № 12 остается одним из самых ярких воспоминаний о детстве. Наша учеба напоминала огромный творческий котел – все кипело и бурлило! Все, что мы узнавали на уроках, тут же пытались применить на практике – репетировали, выступали, ездили на конкурсы. Самыми запоминающимися, пожалуй, стали поездки на конкурсы в Болгарию, в Анапу и Одессу. А сколько мы ездили в Татарстан и Пермский край! Учителя были талантливыми, увлеченными, заражали нас своей любовью к музыке, к фольклору, рассказывали настолько интересно, что в ту же минуту хотелось узнать все, что знают они, и научиться так же петь. К большинству из них хотелось вернуться и после того, как обучение закончилось, и я рада, что почти все они и сейчас работают здесь, и я продолжаю учиться у них, уже будучи их коллегой. Сейчас стараюсь создать для своих учеников такую же атмосферу, которую помню здесь сама: свободы, легкости, радости творчества, содружества. Встречаю их улыбкой, как встречали все годы моей учебы меня педагоги ДШИ № 12.
За 9 месяцев 2016 года творческие коллективы и солисты ДШИ №12 приняли участие в 46 конкурсах различного уровня - от республиканских до международных, завоевав 173 диплома, из которых 48 – дипломы победителей.
За год ученики ДШИ № 12 участвуют более чем в 100 концертах – солисты и коллективы выступают на районных и городских праздниках, на предприятиях Ижевска, на официальных мероприятиях, постоянно участвуют в тематических праздниках «Русского дома».
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