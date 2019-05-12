В День Победы в самом центре Ижевска совершилось путешествие во времени. Акция «Случайный вальс» вернула ижевчан и гостей столицы в дни Великой Отечественной войны, когда одноимённая композиция стала настоящим фронтовым хитом.
Профессиональные танцоры, ветераны и случайные прохожие вставали в пары и вальсировали на Центральной площади Ижевска. Открыла вечер танцев композиция «Случайный вальс», появившаяся на свет практически сразу после победы в Сталинградской битве.
Пригласить на танец незнакомую девушку и закружиться в вальсе. Узнать лишь её имя, а после попрощаться навсегда. Совсем как герои военной песни десятки пар воссоздали историю лётчика Василия Васильева, который однажды пригласил незнакомку на танец.
На площади звучали мелодии 30-40-х годов прошлого столетия в исполнении духового оркестра.
Я вспомнила свою молодость! Мы точно так же, как сегодня, каждое 9 мая выходили с друзьями на площади города и кружились в танце. Но в наше время оркестр заменяла гармонь. Все вместе пели, танцевали, вспоминали бойцов, отдавших свою жизнь за Родину. Все песни, которые сегодня звучат, мы знаем и подпеваем. Мы выросли на этих песнях и любим каждую строчку, - поделилась эмоциями участница акции Елена Лекомцева.
Устоять на месте на площадке «Случайного вальса» было трудно. Звучали песни военных лет, которые исполнялись на передовой Клавдией Шульженко, Вадимом Козиным, Леонидом Утесовым, Лидией Руслановой и другими артистами.
Сквозь время, сквозь поколения, будто машина времени песни военных лет перенесли всех присутствующих в победный май 1945 года.
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