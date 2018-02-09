В 2018 году Фонд президентских грантов поддержит невероятное количество социально значимых проектов. Самый крупный из них – творческие состязания людей с инвалидностью в области культуры и искусства. Первые такие состязания – Международные Парадельфийские игры – прошли в 2016 году в Москве.
Было решено, что вторые такие игры состоятся в одном из регионов страны. На последнем этапе отбора за право провести международные состязания соревновались четыре субъекта Российской Федерации. Предпочтение отдано Удмуртской Республике. Осенью 2018 года Ижевск примет от полутора до двух тысяч участников игр.
– Удмуртская Республика заворожила нас тем, что трепетно сохраняет национальную культуру, народные промыслы. В республике в очень хорошем состоянии объекты культуры, в них создана доступная среда для людей с инвалидностью, – сказала Лидия АБРАМОВА, президент Национального Парадельфийского комитета России, вице–президент Всероссийского общества слепых.
У людей с инвалидностью огромный творческий потенциал, но они предлагают его миру порой ещё робко, стеснительно, а мир снисходительно принимает их талант. Парадельфийские игры изменят ситуацию.
Дорожка от души к душе
– Культура формирует душу, нравственность. И если мы построим самый главный пандус – тактильную дорожку от души одного человека к душе другого, тогда мы точно выйдем победителями, – образно сформулировала задачу Наталья КРЕЛЬ, исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета России, международный эксперт по доступной среде.
– Кто приедет в Ижевск на Парадельфийские игры?
– Сборные команды лучших представителей регионов. Кроме того, здесь будут гости из очень многих стран, – сообщила Наталья Валерьевна и, шутя, пояснила, что Удмуртии предстоит изучить все языки, какие только существуют.
А потом – серьёзно: уж точно понадобится знание английского, французского, немецкого, испанского, итальянского языков. Известно, что приедут талантливые люди с инвалидностью из Латинской Америки. Выразили желание участвовать в играх граждане Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Нидерландов. Организаторы парадельфийских игр надеются, что в Ижевск приедут и посланцы Индии, Китая, Кореи. Уже готовятся к выступлению в Удмуртии танцоры–колясочники из Израиля. Эта страна известна и уникальными спектаклями, в которых играют люди с инвалидностью.
– Практически все континенты будут представлены, – резюмирует Наталья Крель.
– Есть ограничения по возрасту и видам инвалидности?
– Это состязание для взрослых, то есть для людей от 18 лет. А по видам инвалидности – никаких ограничений! В играх будут участвовать инвалиды по зрению, слуху, инвалиды с поражением опорно–двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний. Россия – страна, которая может научить мир своему подходу, пусть простят меня наши зарубежные коллеги, их труд я уважаю, но мы действительно не сторонники того, чтобы в масштабном мероприятии участвовали только люди с инвалидностью в лёгкой форме. Вторые Международные Парадельфийские игры станут открытой дорогой для всех. Если в регионе есть лежачий инвалид, который что–то умеет делать, пусть он покажет это во время состязаний.
Удмуртская Республика активно участвовала в «Абилимпиксе» – Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. В рамках чемпионата происходило то, что ещё два года назад показалось бы невероятным: своё профессиональное мастерство демонстрировали люди, только что прошедшие химиотерапию. В помещение, где они находились, никто не входил. Там стояли видеокамеры, и люди участвовали в соревновании.
Главное не в том, лежачий инвалид или нет, а в том, насколько он талантлив.
Жестовая песня и другие
– В чем именно будут состязаться участники Парадельфийских игр?
– В изобразительном, аудиовизуальном, театральном, музыкальном, хореографическом искусствах. Есть номинации «художественное слово», «оригинальный жанр», «жестовая песня».
Номинацию «оригинальный жанр» в Удмуртии расширим: будет номинация циркового искусства, так как в Ижевске есть такая площадка.
– Театр, оркестр – большие коллективы…
– Есть оркестры, в которых по 65–70 человек. Это практически квота целого региона. По отношению к коллективам у нас такой критерий: на состязания приглашаем тех из них, в которых не менее половины членов – люди с инвалидностью. Большие театральные коллективы принять не сможем, поэтому участники игр привезут мини–спектакли.
– Вы пригласите на состязания зрителей?
– Во все дни состязаний в открытом режиме будут работать площадки по живописи. С утра до вечера будут идти спектакли, концерты. Примет посетителей литературно–музыкальный салон, посвящённый творчеству Петра Ильича Чайковского.
Артисту обязательно надо работать со зрителем, его глазами. Надеемся, что жители республики проявят жаркое желание смотреть выступления творческих коллективов.
Предусмотрена и обширная деловая, научная программа. Пройдут российская парадельфийская конференция и учредительная конференция международного парадельфийского движения.
Спасибо, что выбрали Удмуртию
Татьяна ЧУРАКОВА, министр социальной политики и труда УР, выразила благодарность президенту Парадельфийского комитета России и исполнительному директору этого комитета за то, что Удмуртская Республика выбрана в качестве региона, который примет участников Вторых Международных Парадельфийских игр.
– Мы представляем масштаб мероприятий. В еженедельном режиме будем общаться с Национальным Парадельфийским комитетом, – сказала Татьяна Юрьевна. – Во время состязаний нам понадобятся переводчики как минимум с пяти иностранных языков. Плюс сурдопереводчики. Необходима и большая армия волонтёров, которые будут работать на всех мероприятиях, они и встретят, и проводят участников состязаний.
В рамках программы по развитию доступной среды республике удалось оборудовать учреждения культуры таким образом, что представители Национального Парадельфийского комитета утвердили проведение игр именно в Удмуртии. Думаю, что сотрудничество многих министерств завершится в ноябре замечательным финалом – проведением в течение шести дней Вторых Международных Парадельфийских игр.
Мнение Наталья КРЕЛЬ, исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета России:
– Культура формирует душу, нравственность. И если мы построим самый главный пандус – тактильную дорожку от души одного человека к душе другого, тогда мы точно выйдем победителями.
Это интересно! Игры в Дельфах основал Аполлон
История Дельфийских игр (сначала скажем о них, а потом – о Парадельфийских) восходит к древнегреческим Пифийским играм, которые по своему значению уступали только Олимпийским.
Пифийские игры проводились в честь Аполлона – бога солнечного света, гармонии, покровителя искусств и муз. Согласно мифам, Аполлон сам и учредил эти игры – после победы над драконом Пифоном.
…Когда чудовище, повсюду распространявшее смерть, преследовавшее мать Аполлона, выползло из своего логовища, раздался звон тетивы серебряного лука, как искра, сверкнула в воздухе не знающая промаха золотая стрела, за ней вторая, третья… Бездыханный Пифон упал на землю.
Наступив ногой на чудовище, Аполлон произнёс:
– В этой лощине, где сгниёт твоё тело, юноши станут состязаться в ловкости и силе, и Пифийскими назовут те игры. Аполлон зарыл тело дракона там, где стоят священные Дельфы. Светозарный бог основал в Дельфах святилище и оракул, чтобы прорицать в нём волю Зевса.
Первоначально Пифийские (Дельфийские) игры состояли только из музыкальных состязаний кифаредов, исполнявших победную песнь в честь Аполлона. В 590 году до нашей эры к пению под аккомпанемент кифары добавились пение под флейту и отдельно игра на флейте, а также гимнастические и конные соревнования.
Пифийские (Дельфийские) игры, как и Олимпийские, продолжались до тех пор, пока последний император единой Римской империи Феодосий I не запретил их как языческие. Это случилось в 394 году нашей эры.
В 1912 году благодаря барону Пьеру де Кубертену Олимпийские игры возродились. В 20–х годах ХХ века в Греции была предпринята попытка возродить и Пифийские игры: в античном театре старинного города Дельфы прошёл фестиваль искусств. Организовали его греческий поэт Ангелос Сикелианос и его супруга, американка Ева Палмер. Государственной поддержки не было, и через несколько лет эти игры прекратились.
Только в 1997 году в Тбилиси состоялись Первые международные Молодёжные Дельфийские игры. Через три года в Москве по решению международного комитета прошли Первые Всемирные Дельфийские игры. В них участвовали представители 27 стран. После первых игр молодёжные дельфиады прошли в Албании, Грузии, Белоруссии, Филиппинах и других странах. Со временем родилась идея проводить Парадельфийские игры – специальные творческие состязания в области культуры и искусства для талантливых людей, имеющих инвалидность.
Первые Парадельфийские игры состоялись в 2016 году в Москве. В них участвовало более 500 человек из 40 субъектов России, а также гости из Казахстана, Белоруссии, Франции, Нидерландов, Аргентины, Испании, Португалии, Италии, некоторых других стран. В 2018 году такие состязания пройдут в Удмуртии. Ожидается, что «иностранная составляющая» в этот раз будет ещё больше.
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