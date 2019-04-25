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Ижевск вышел на субботники

25 апреля
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В Удмуртии идёт месячник субботников.

%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba Ижевск вышел на субботники

В эти дни жители районов, сотрудники предприятий, учащиеся учебных заведений вышли на улицы, чтобы привести в порядок, благоустроить общественные территории. Помощь горожан коммунальным службам – добрая традиция Ижевска, благодаря которой город становится чистым, «причёсанным» в считанные дни.

Пример горожанам подали руководители города и республики. На субботник в Ленинском районе вышли не только жители микрорайона, но и председатель Правительства Удмуртской республики Ярослав Семёнов, руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин, председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин, депутаты. За два часа работы в сквере оружейника Драгунова с территории парка было убрано около двухсот мешков мусора.

Субботники во всех районах Ижевска продолжатся до конца мая.

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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