В эти дни жители районов, сотрудники предприятий, учащиеся учебных заведений вышли на улицы, чтобы привести в порядок, благоустроить общественные территории. Помощь горожан коммунальным службам – добрая традиция Ижевска, благодаря которой город становится чистым, «причёсанным» в считанные дни.
Пример горожанам подали руководители города и республики. На субботник в Ленинском районе вышли не только жители микрорайона, но и председатель Правительства Удмуртской республики Ярослав Семёнов, руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин, председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин, депутаты. За два часа работы в сквере оружейника Драгунова с территории парка было убрано около двухсот мешков мусора.
Субботники во всех районах Ижевска продолжатся до конца мая.
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