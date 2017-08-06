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Ижевск вошел в Гастрономическую карту России

6 августа
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Сегодня в Удмуртию приехали участники экспедиции

Img 8484 (1)(1) Ижевск вошел в Гастрономическую карту России

Участники экспедиции "Гастрономическая карта России" сегодня находятся в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В 18 часов в этнокомплексе "Бобровая долина" состоится презентация проекта в целом и лучших этногастрономических маршрутов, в том числе из Удмуртии.

Экспедиция проекта стартовала 3 августа в Суздале. «Гастрономическую карту России» реализует Федеральное агентство по туризму в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России».

Проект нацелен на развитие этногастрономического туризма и агротуризма в Российской Федерации, продвижение блюд национальной (региональной) кухни, а также популяризацию российских региональных продуктов.

В рамках серии автомобильных экспедиций в субъекты Российской Федерации планируется показать этнокультурное богатство нашей страны, в которой проживает более 190 народностей, и разнообразие национальных традиций. В проекте участвуют Владимирская, Ростовская, Самарская, Тульская и Ярославская области, Республики Татарстан и Удмуртия, Краснодарский и Ставропольский края. Все эти регионы посетит команда профессионалов, включающая фотографов, видеооператоров и экспертов в сфере туризма.

Фото: Test.business-class.su

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