Освоение космоса возможно только с применением самых передовых технологий, которые воплощают в конкретные изделия лучшие конструкторы, инженеры и рабочие. Такими людьми славится наша республика. Напомним читателям несколько знаковых событий, которыми богата история промышленных предприятий столицы Удмуртии.
Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
Огромный вклад в развитие космонавтики внес Ижевский мотозавод, сейчас–«Аксион-холдинг». Именно здесь была разработана электромоделирующая станция «Электрон», которая в 1961 году рассчитывала траекторию полета корабля Юрия Гагарина. Наш город поставил на «Байконур» две такие машины: они производили все расчеты, отслеживали орбиту, определяли точку начала торможения, траекторию снижения и место, где нужно искать космонавта. Именно благодаря «Электрону» Юрий Гагарин в 1961 году приземлился не где-то за полярным кругом, а на более умеренных широтах, не на территории потенциального противника, а в СССР. Работу этих аппаратов обеспечивали специалисты мотозавода. За это предприятие в июне 1961 года было удостоено ордена Ленина.
Триумфом нашей космонавтики стал запуск в космос в 1985 году орбитальной научной станции «Мир». Почти за 15 лет ее работы на станции побывали 28 космических экспедиций, пристыковались 40 грузовых кораблей. Мало кто знает, что безотказная стыковка всех этих кораблей с орбитальной станцией обеспечивалась при помощи антенной системы производства Ижевского мотозавода. Предприятие принимало участие и в реализации уникального проекта по созданию и запуску орбитального корабля многоразового использования «Буран». Более пяти тысяч телеметрических параметров бортовых систем контролировались в полете телеметрическими комплексами, изготовленными Ижевским мотозаводом. Так называемый «черный ящик» для «Бурана» создавался тоже в Ижевске. Его жизнестойкость не имеет аналогов. Он был рассчитан на то, что, упав с высоты и пробив землю на глубину десять метров, продолжал бы работать. Кстати, один экземпляр «черного ящика» хранится сегодня в заводском музее.
Свой вклад Ижевский мотозавод внес и в работу Международной космической станции. Чтобы процесс стыковки был максимально точным, на МКС применяется особый комплекс. Часть этого комплекса – антенно-фидерные устройства, помогающие в стыковке, – также делают в Ижевске.
Кстати, после успешного полета Юрия Гагарина Ижевскому мотозаводу поступили заказы на системы телеметрии – специальные приборы, которые фиксируют параметры прохождения полета и передают данные наземным станциям. Ижевская техника работала в рамках всех значительных проектов освоения космоса. В их числе: «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс», «Протон», «Ангара», «Буран-Энергия», орбитальные станции «Мир», «Альфа», гражданские и военные спутники.
«Аксион» и сегодня остается ведущим предприятием «Роскосмоса». Ни один космический старт не обходится без изделий, выпускаемых в цехах предприятия. И в области производства военной техники, не менее сложной и ответственной, чем космическая, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» постоянно совершенствует технологическую базу, осваивая современные наукоемкие изделия.
Ижевский радиозавод
Ижевский радиозавод в ракетно-космической промышленности с 1961 года. Первые телеметрические приборы для ракеты-носителя «Восток» завод изготовил уже в 1962 году, а серийное производство космической аппаратуры началось спустя два года.
Кроме того, Ижевский радиозавод выпускал аппаратуру для первого в СССР метеорологического спутника «Метеор». А в 1967 году автоматическая станция «Венера-4» с радиотелеметрической системой ИРЗ достигла планеты Венера.
В 1982 году завод освоил первые в СССР радиоприемные устройства с цифровой обработкой сигнала, началось производство аппаратуры спутниковой навигации нового поколения для системы ГЛОНАСС.
Еще в 1965 году завод приступил к выпуску навигационной аппаратуры, определяющей координаты объектов по сигналам космических спутников. Сначала стали выпускать приборы для нацеливания межконтинентальных баллистических ракет. С их помощью рассчитывались траектории, скорости и места попадания боеголовок. Затем на радиозаводе освоили производство навигационной аппаратуры для военных кораблей и подводных лодок по спутниковой системе ГЛОНАСС. Моряки вначале даже не верили в точность данных, которые они получали за считанные секунды.
Ижевский машиностроительный завод
Ижевский машиностроительный завод включился в работу по освоению космоса в конце 1950-х годов: предприятие занялось ракетами, предназначенными для измерения метеопараметров, используемых при запуске и спуске космических объектов с орбиты. Метеоголовки, установленные на ижевских ракетах, также помогали исследовать атмосферу Земли и получать данные о различных параметрах ближнего космоса.
Ижевский институт «Прикампромпроект»
Ижевский институт «Прикампромпроект» был участником космической программы по созданию системы «Энергия-Буран». Наши земляки проектировали экспериментальный монтажно-заправочный корпус на космодроме «Байконур», введенный в эксплуатацию в 1987 году. Сейчас он используется как ангар для хранения второго летного корабля.
Сегодня молодые люди иногда задаются вопросом: почему в России не делают айфоны, планшеты, другие модные гаджеты? Наверное, потому, что наши предприятия заняты чем-то более важным и гораздо более сложным. Например, освоением космоса. Для справки. Один из бывших флагманов советского ракетостроения завод «Южмаш» в Днепропетровске (Украина) сегодня пытается освоить производство трамваев.
Фото: http://www.myudm.ru/
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