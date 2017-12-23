Энвиль Касимов:
‒ Главная задача состоит в том, чтобы Ижевск, Удмуртия стали лучше. Что положительного произошло в Ижевске за уходящий год?
Дмитрий Кулишов:
‒ За этот год в городе Ижевске сформировалась управленческая команда. На этот счет существуют различные мнения, но я считаю, что сегодня есть команда, способная управлять городским хозяйством. И это очень отрадно. Сегодня в этой команде состоят профессионалы в своих отраслях. Начиная с Главы города, который всю жизнь проработал на предприятии, возглавляя работу энергетической службы, а это и обеспечение объектов электроэнергией, теплом, горячей водой. Все это, в соответствии с федеральным законодательством, относится к полномочиям муниципальной власти. Именно за бесперебойную работу городской системы жизнеобеспечения, прежде всего, я хочу заметить, если что, не дай бог, произойдет, городские власти будут ругать и даже увольнять.
‒ Мне еще кажется что новая городская власть принципиально честнее, потому что я сейчас не вижу каких‒то таких вещей, которые могли бы стать причиной серьезных обвинений.
‒ Давайте скажем так – во главе города сегодня стоит не предприниматель. Это здорово.
‒ И не просто не предприниматель, а заводской человек. А учитывая, что Ижевск – город‒завод, стоит заметить, что заводская ментальность ‒ это важное преимущество нынешнего руководителя города. Итак, сформирована команда.
‒ Я вам скажу больше. Во многие хозяйственные вопросы я как депутат погружен лично. Кроме того, я еще и член президиума Городской думы и член профильной комиссии по вопросам жилищно‒коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры. На моих глазах происходили те изменения в структурах городской администрации, в результате которых и закладывался смысл улучшения его работоспособности. Например, я могу сказать о блоке благоустройства и дорожного хозяйства. За эти два года, несмотря на то, что наблюдалась некоторая кадровая чехарда, мы максимально близко подошли к той форме и уровню кадровой работы и расставленных персоналий, которая необходима. Когда во главе соответствующего управления стоит бывший предприниматель, достаточно долгое время работающий в отрасли, изнутри знающий проблемы и нестыковки в организации работы и все, с чем сталкивается в этих процессах бизнес, заходящий на подряды, он имеет все шансы и основания работать на нивелировании этих проблем. В городской службе заказчика, где работают люди, которые определяют объемы, формы работ, договорную кампанию, сегодня заместителем управления работает человек, который в отрасли проработал достаточно продолжительное время и, находясь на своей должности, он, глядя сверху вниз, видит все недочеты работы городского заказчика.
Ну и, наконец, в дорожном предприятии сегодня у руля находится человек, который не понаслышке знает, сколько солярки тратит трактор МТЗ не по норме, а по факту. А это значит, что он будет отстраивать все процессы не по полномочиям и по форме, а по сути и по содержанию. Что, собственно, мы и видим.
‒ И как результат, я думаю, можно отметить, что в этом году дороги в городе лучше. Потому что больше отремонтировано.
‒ Более того, я вам скажу, что, несмотря на то, что у нас только начало зимы и, несмотря на существование неурегулированных организационных проблем с тендерами, расценками, составу подрядчиков, но когда проходит снегопад, я не знаю, как вы, но я едучи по городу либо рано утром, либо поздно вечером, в этом году вижу уборочную технику.
‒ Именно так, причем даже снег стали вывозить…
‒ Я расскажу прошлогоднюю историю. В прошлом году 27 декабря был выходной день, а перед этим в среду, четверг, пятницу шел снег. Вы помните, какие были снегопады. Весь город в снегу, а я из дома выезжаю утром, в субботу еду на тренировку. Не вижу техники. Времени около восьми утра. Набираю руководителя городской службы заказчика и задаю вопрос. Он мне отвечает, что к 10 часам техника будет. Однако техники не было ни в десять, ни в два часа… Звоню главе города и предлагаю в течение зимних каникул в ежедневном режиме организовать работу штаба по уборке территории. Глава города услышал, согласился, и мы отработали этот вопрос совместно с районными администрациями, с соответствующими управлениями. В результате в ходе этой ежедневной работы мы увидели все нестыковки в организации процесса. Когда, к примеру, подрядчик, закрепленный за какой‒то городской территорией, работая на ней больше года, оказывается, не знает сотрудника городского, осуществляющего надзор за его работой. И таких нестыковок мы выявили сотни.
‒ Тогда такой вопрос: а что из запланированного не сделано в городе?
‒ Начну опять же с систем жизнеобеспечения, благоустройства и наведения чистоты и порядка. В городе, на мой взгляд, сегодня не завершена работа по зонированию городской территории и определения ответственных за содержание каждого метра городской территории. Это основополагающий вопрос, в основе которого лежит, в том числе и работа, к примеру, районных администраций, в том числе работы муниципальной милиции, в том числе работы служб по соблюдению норм природоохранного законодательства. В городе, на мой взгляд, сегодня не решен вопрос с инвестиционной привлекательностью, с умением себя показать, рассказать о себе, и отсутствует диалог с предпринимателями. Недавно я проводил совещание на тему корректировки соответствующей муниципальной программы, которая называется «Об экономической и инвестиционной политике». Так вот соответствующие городские чиновники сегодня, к сожалению, почему‒то считают достаточным прописать в неких нормативных документах, положениях и инструкциях, фразы типа «регулировать», «обобщить», «обеспечить», «организовать» ‒ то есть «уширить‒углубить». Я же им предложил несколько иной формат. Он направлен, прежде всего, на первоначальное формулирование задач, на практическое их воплощение, на подведение итогов сделанной работы в виде конкретных графиков и планов, мероприятий, целевых индикаторов, ожидаемых конечных результатов. Сегодня в городском бюджете на формулировки «уширить‒углубить», к сожалению, закладываются сотни миллионов рублей. На мой взгляд, это недопустимо.
‒ Тогда наступит время, когда город не будет зависеть от того или иного чиновника, даже самого высокого ранга. То есть город будет функцией.
‒ Город будет сообществом. И каждый будет знать, что надо делать.
‒ Что скажете про заключенное концессионное соглашение между муниципалитетом и компанией «Т плюс»? Каково его значение для городского хозяйства?
‒ Я с самого начала принимал в этой работе самое активное участие. Концессионное соглашение, которое поступило в город со стороны «Т Плюс», в результате нашей работы превратилось в концессионное соглашение объемом порядка 80 страниц.
Помните такие расхожие разговоры на тему слабости договора аренды на тепловые сети города между городом и компанией «Т Плюс». Меня, собственно тогда эта тема заинтересовала, и со своими помощниками мы приняли решение достаточно активно включиться в данный процесс. Нами, для примера, в рамках обсуждения и дискуссий были представлены концессионные соглашения других регионов, предложения по урегулированию взаимоотношений между городом и потенциальным концессионером. Мое присутствие внутри вопроса позволяет ответственно заявить, что при тех стартовых условиях, при которых мы начинали это обсуждать, той бесперспективности для города Ижевска, для городского бюджета, оставлять эту систему жизнеобеспечения не подкрепленной финансами привело бы к такому же коллапсу, какой мы имели в 2015‒2016 годах. Прошел год реализации заключенного концессионного соглашения. По итогам этого года финансы, потраченные в городскую инфраструктуру, измеряются сотнями миллионов рублей. Оценки соответствующих федеральных, региональных и муниципальных управлений, курирующих вопросы ЖКХ, сегодня говорят об абсолютной адекватности и эффективности принятых решений. Кроме того, те перспективные планы работ, которые прописаны в этом соглашении, позволяют нам быть уверенными в том, что, несмотря на плановое удорожание тарифа, которое в абсолютных цифрах для среднего горожанина измеряется примерно в 60 рублей в год, я считаю, что это абсолютно приемлемые цифры.
‒ К сожалению, политизируются некоторые банальные жизненные проблемы, которые можно решить совершенно легко. Потому что если мне объяснить, что я заплачу 60 рублей…
‒ …Но при этом бесперебойность работы системы будет обеспечена.
‒ Да, я готов заплатить…
‒ Я больше скажу. Если в 2015 году у вас рука под струей горячей водой терпела, то сейчас, когда вы откроете кран горячей воды, если только там не присутствуют какие‒то локальные системные недочеты, где еще подлежит ремонтировать, совершенствовать и модернизировать систему, то в среднестатистическом случае в городе Ижевске рука под струей горячей воды не терпит.
‒ В любом случае об этом надо сказать. Как изменилось отношение республиканской власти к городу? И изменилось ли? И чем республиканская власть должна помочь городу? Ижевск – самый большой налогоплательщик в республике.
‒ Объективно то, что и республика, и город Ижевск сегодня, с одной стороны, сталкиваются с новыми форматами управления. А с другой стороны, в сухом остатке нового ничего же нет. Мы настолько застоялись, настолько заплесневели, заковырялись, заворчались в собственных терках или болячках, что нам необходима палка, которая, по крайней мере легким пошлепыванием вдоль спины заставит нас поднять глаза и посмотреть, что происходит вокруг, услышать, какие критерии оценки сегодня актуальны в нашем государстве. Все, о чем сегодня новое руководство говорит, что декларирует, что вменяет, какая политика сегодня проводится в жизнь ‒ она в абсолютном фарватере требований федеральных властей. Регионы заставляют более эффективно работать и зарабатывать, проводить более эффективную кадровую политику, позиционировать себя, работать на внешние рынки, использовать свой внутренний потенциал. И как бы отдельным личностям это не претило и не нравилось, но я, рассуждая на эту тему, каждый раз ловлю себя на мысли, а, наверное, я бы делал то же самое.
Я считаю, что те правила игры, которые сегодня в том числе руководство республики продекларировало – это профицитность бюджетов, работа над доходной частью бюджетов всех уровней, эффективное расходование средств, тотальная инвентаризация всего имущества, несмотря на общую напряженность, они вводятся своевременно. Я на уровне муниципального образования принимаю достаточно активное участие в этих процессах. Более того, я вам скажу, что я единственный депутат в Городской думе Ижевска, который включен в рабочие группы. Несмотря на то, что вхожу в представительный орган, я отдельные рабочие группы даже возглавляю. Согласно распоряжению главы города Ижевска под моим руководством сегодня работают группы по корректировке муниципальных программ. Это как раз про то, что я говорил о формулировках «уширить – углубить».
‒ Государственный Совет Удмуртии решил не финансировать исполнение наказов избирателей. Городская дума Ижевска оставила у себя эту статью расходов в бюджете. Каково ваше мнение по этому поводу?
‒ Я бы хотел затронуть еще один аспект работы депутатов Городской думы Ижевска. По поводу денег на осуществление депутатских наказов. Несмотря на то, что сегодня в свете ужесточения бюджетных, финансовых взаимоотношений, в свете дефицита бюджетных средств витает вопрос о том, что депутаты должны быть лишены данной статьи, я решительно против. Республиканские депутаты, кстати, такое решение уже приняли, и средства на реализацию наказов своих избирателей они в будущем году уже не получат. Но вместе с тем, я категорически против и того, чтобы такие средства направлялись для решения вопросов, связанных либо с личным, либо с долевым имуществом граждан. Объясню почему. Потому что здесь есть некая правовая нестыковка. Потраченные в адрес гражданина деньги, согласно налоговому законодательству, являются его доходом. На сегодняшний день на практике именно это и делается.
Да, но я бы говорил о том, что нельзя в сегодняшней ситуации лишать депутатов, и прежде всего горожан, возможности применять этот инструмент в отношении, к примеру, городской инфраструктуры и муниципальных объектов. Именно по этой причине я пошел по очень простому пути. Я не дроблю эти деньги на окна, двери, полы. Я на эти деньги в год строю один конкретный хороший объект. Например, многофункциональную спортивную площадку. Такая площадка, например, появилась в ТСЖ по адресу Удмуртская, 199. Меня отговаривали, говорили, что за этой площадкой не будет никто ухаживать.
Сегодня все дети близлежащих дворов эту бедную коробку зимой чистят по пять ‒ по восемь раз на дню. Если раньше, когда мы эту коробку только построили, люди преклонного возраста ворчали, что мы тратим их воду на заливку льда, что мешает стук шайбы о борта и прочее, то буквально в конце первого же года эксплуатации ко мне подошел дед и благодарил за то, что его 15‒летний внук, наконец‒то, оторвался от компьютера и вышел на улицу. Вторая площадка открылась совсем недавно в школе № 68. Там когда‒то давным‒давно была хоккейная площадка, но она пришла в негодность, и я подумал о том, что было бы очень неплохо ее восстановить. И ровно на том же месте сегодня построена новая хоккейная коробка с возможностью игры в мини‒футбол, баскетбол и в волейбол.
‒ Хороший подарок к Новому году!
‒ Кстати, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех ижевчан с наступающими праздниками и пожелать счастья и здоровья. А вас, Энвиль Владимирович, хочу поблагодарить за приглашение в редакцию.
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