Дизайн-код для столицы Удмуртии был разработан ещё в 2015 году, но тогда у муниципалитета не хватило политической воли, чтобы перейти от теории к практике. Только с приходом команды Удмуртии за дело взялись всерьёз: были подготовлены документы и нормативно-правовые акты, которые регламентируют внедрение в городе единых правил оформления вывесок, информационных табличек и элементов фасадов зданий.
Вводить дизайн-код планировали в три этапа: до 30 июля 2018 года намеревались привести в порядок дома в центре Ижевска, представляющие культурно-историческую ценность, до 30 сентября – остальные здания центра города, до 30 июня 2019-го – весь город. По подсчётам городских властей новые правила должны коснуться более 1,5 тысячи предпринимателей города.
Как отметил заместитель начальника Главного управления и архитектуры Администрации Ижевска Сергей Ларионов, от внедрения дизайн-кода выиграют все: и собственники помещений, и горожане – на улицах города не будет раздражающих глаз вывесок, оформление фасадов станет более лаконичным. Сейчас зачастую предприниматели перекрывают своими вывесками элементы здания, тем самым нарушая его архитектурную стилистику, или просто затягивают баннером весь фасад.
Дизайн-код – это комплекс документов и нормативно-правовых актов, устанавливающий принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении информационных конструкций (вывесок, кронштейнов, входных групп, навесов, выносных деталей) на фасадах в городе. Например, в центральной части города недопустимо размещение вывесок выше уровня второго этажа, баннеров на перилах, в оконных проёмах, а также использование на фасадах зданий конструкций с меняющимся изображением. Кроме того, в центральной части информационные вывески должны быть выполнены отдельными буквами и знаками и т.д.
За нарушение правил оформления вывесок и информационных табличек введена административная ответственность. Так, обычных граждан могут наказать на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, а юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
В центральной части города, где дизайн-код уже действует, сотрудники муниципальной милиции проводят регулярные рейды. По их итогам уже составлено 195 протоколов об административной ответственности, 89 нарушителей получили предупреждения, 24 – оштрафованы, 132 нарушения устранены – вывески приведены в соответствие с новыми правилами или демонтированы.
После 30 июня такие проверки начнутся во всех районах города. При этом Сергей Ларионов подчеркнул, что требования к оформлению вывесок в периферийной части Ижевска мягче, чем в центральной.
– В периферийной части можно размещать гораздо больше номенклатуры информационных конструкций, которые есть в перечне. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть центральную часть города, её историческую составляющую. Но это не значит, что в периферийной части можно делать всё что угодно. Естественно, есть ограничения, есть определённые требования, – добавил Сергей Ларионов.
Все эти требования к предпринимателям по размещению вывесок, кронштейнов, оформлению витрин и табличек информации можно найти на сайте администрации Ижевска izh.ru в разделе «Оформление города».
Проект с личным участием
Столица Удмуртии представит на конкурс по инициативному бюджетированию восемь проектов. Такое решение приняли депутаты Городской думы Ижевска на внеочередной сессии.
Напомним, инициативное бюджетирование – одна из новых технологий принятия решений по расходованию бюджетных средств, которое опирается на мнение, высказанное гражданами. И не только на мнение, но и на их участие в процессе выдвижения и создания проектов, их общественного контроля. То есть это та технология, которая получает всё более широкое признание во всём мире. Сегодня уже две трети субъектов РФ активно изучают и внедряют этот опыт в качестве государственных программ, приоритетных региональных проектов.
Удмуртия присоединилась к федеральному проекту «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2018-2020 годах» в этом году. На проекты, которые будут инициированы активными жителями республики в рамках конкурса по инициативному бюджетированию, Удмуртия выделила 60 миллионов рублей. 40 процентов этих средств, а именно 24 миллиона, будут направлены в города.
В течение двух месяцев жители Ижевска путём открытого обсуждения и голосования на местных собраниях определяли наиболее острые проблемы для своего микрорайона. Инициативы, поддержанные большинством, были оформлены в восемь проектов:
– проект «Южный Парк «Тропа здоровья»» (Ленинский район),
– проект обустройства сквера с южной стороны дома № 27 по Заречному шоссе,
– проект по строительству детской спортивной площадки на территории МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» (Октябрьский район),
– благоустройство детской игровой площадки у дома №199 по ул. Коммунаров (Первомайский район),
– ремонт филиала Дома детского творчества по ул. Ленина, 114. (Первомайский район),
– благоустройство детской спортивно-игровой площадки у дома № 37 по ул. Ключевой посёлок (Первомайский район),
– «Многофункциональная спортивная площадка во дворе дома на улице Красногеройская,105 «Спорт для всех» (Индустриальный район),
– проект строительства спортивного парка «Союзники» (Устиновский район).
Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин, комментируя итоги внеочередной сессии, отметил, что победителей определит конкурсная комиссия Удмуртской Республики. Проекты-победители получат финансирование и будут реализованы в течение этого года. Республиканская субсидия на один проект составит до 1 миллиона рублей, 15 процентов от размера предоставляемой субсидии выделит городской бюджет. Финансовое участие в проектах могут принять и сами жители – самостоятельно или привлекая спонсоров.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поблагодарил активных горожан за проделанную работу и пообещал, что в следующем году город представит на конкурс еще больше проектов.
– Ижевчане в этом году подготовили достойные проекты, почти все они претендуют на миллион и даже больше с учётом софинансирования со стороны горожан. В следующем году мы должны показать всей республике свою целеустремлённость и желание привлечь в рамках конкурса максимум возможных средств, – сказал он.
100 новых урн установят в центре Ижевска
В Ижевске продолжается установка новых урн в центральном квадрате города – около остановочных комплексов, вдоль городских магистралей, на тротуарах. МУП «ДРЭУ» уже завершила монтаж 60 ёмкостей для мусора на ул. Пушкинской, еще 23 – на ул. Советской.
По словам главного инженера Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдауса Харисова, всего в центральной части города планируют установить 100 новых урн. Стоимость каждой составляет 5 тысяч рублей, её вместительность – 90 литров. Изготавливают их местные производители.
Демонтированные в центральном квадрате урны, годные к дальнейшей эксплуатации, приведут в нормативное состояние, покрасят и установят в других районах города – там, где есть необходимость замены урн или их просто не хватает.
Работы по очистке урн от мусора выполняют подрядные организации, с которыми заключены муниципальные контракты на содержание объектов улично-дорожной сети, – МУП «ДРЭУ», ООО «Радонеж», ООО «Строй 18», ООО «ИжАвтоСнаб». Очистка урн проводится один раз в сутки, в центральной части города в ночное время, в других районах – днём или вечером. На остановочных комплексах, где установлены нестационарные торговые точки, эти работы проводит собственник торговой точки.
Если урна, установленная на остановке, вдоль автомобильной дороги, повреждена, деформирована или переполнена мусором, горожане могут обратиться в диспетчерскую Службы благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.
Удмуртия может заработать на добавку
Удмуртия вошла в число регионов, в которых успешно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и может рассчитывать на получение дополнительных средств на ремонт дорог. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов на селекторном совещании по актуальным вопросам реализации нацпроекта.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В числе регионов, которые успешно справились с поставленной задачей – не только завершили конкурсные процедуры, но в срок заключили контракты с подрядными организациями и приступили к активной фазе дорожных работ, – Томская, Свердловская, Пензенская, Нижегородская, Белгородская, Мурманская, Тульская, Калужская области, Пермский, Алтайский и Краснодарский края, а также Башкортостан, Ингушетия и Удмуртская Республика.
В числе отстающих – Республика Крым, Чукотский автономный округ, Тверская область, Республика Мордовия, Еврейская автономная область. Максим Акимов напомнил об ответственности руководителей исполнительных органов власти регионов за невыполнение взятых обязательств.
– Мы найдём способ перераспределить средства на другие субъекты Российской Федерации, которые более ответственно подходят к реализации поставленных задач, – подчеркнул Максим Акимов, добавив, что если ситуация не изменится и работа не будет выстроена должным образом в рамках нацпроекта, регионы могут не рассчитывать на федеральную поддержку других инфраструктурных объектов.
Ижевские детсады в числе образцовых
Шесть детских садов столицы Удмуртии вошли в число победителей всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурс проходил в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки, в нём участвовали почти 99 тысяч пользователей. По итогам среди всех заявленных детских садов России отобрали 1 тысячу организаций дошкольного образования, в число которых вошли ижевские детские сады № 159, № 187, № 262, № 271, № 273, № 289. За победу их наградили медалью и удостоверением победителя.
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