**Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин на аппаратном ...

*«Российская газета» 22 февраля опубликовала закон, который защитит социальные выплаты от ареста су...

Об этом на сессии Государственного Совета рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов. ...