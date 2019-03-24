Почти часовой доклад Олега Бекмеметьева был динамичным, чётким и ёмким. Глава Ижевска отметил, что практически все сферы городской жизни показали положительную динамику, а также остановился на проблемах, которые требуют незамедлительного решения. Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов, присутствовавший на совещании «Об итогах социально–экономического развития города Ижевска за 2018 год и задачах на 2019 год», дал положительную оценку работе горожан:
– С достойными показателями завершил Ижевск 2018 год – это заслуга наших промышленников. На 313,4 млрд рублей отгрузили товаров наши предприятия. Это очень серьёзная цифра, по сути на 27% мы превысили уровень предыдущего года. За этой хорошей динамикой – упорный труд ижевчан на заводах.
В прошлом году Ижевск побил все рекорды предыдущих лет, сдав 410 тысяч квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.
Буквально недавно шло обсуждение, какими именами называть улицы города. Я бы хотел с этой трибуны, коли мы заговорили о строительстве, вспомнить два имени, весьма значимых для нашего Ижевска: Михаила Ефимовича Зыкова и Виктора Михайловича Пескишева, по сути они построили наш сегодняшний Ижевск. Почему мы забыли о них, коллеги?
Алексей Прасолов подробно рассказал о работе депутатов Госсовета Удмуртии, которая направлена на создание условий для развития промышленного сектора и предпринимательства. Так, в этой области поможет принятие Закона об Удмуртской торгово–промышленной палате. Такой орган создан у нас в 1993 году и объединяет более 140 ассоциаций и организаций.
– Вопрос поддержки муниципальных территорий мы учли при работе над бюджетом на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований составят 27,1 млрд руб., или 37% всех расходов бюджета. Это на 14% выше уровня 2018 года. Также в 2019 году на предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам заложено 100 млн руб. Субсидии из бюджета Удмуртии на стимулирование программ развития жилищного строительства для Ижевска предусмотрены в размере 508,2 млн руб. Запланированы средства госпрограммы и федеральных проектов 24,7 млн руб. на строительство школы по ул. Леваневского, 9,7 млн – на стадион 56–й гимназии, 18,4 млн – на строительство стадиона 74–й школы, 432 млн – на строительство школы на ул. Берша, 76 млн – на строительство детсада в районе Сельхозвыставки, 26 млн – на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения верхней зоны Ижевска. Это только часть финансовых ссредств по капитальному вложению, которыми будет обеспечена столица Удмуртии, – отметил Алексей Прасолов.
Чтобы привести улицы городов и районов в надлежащий вид, депутаты Госсовета законодательно установили ответственность за нарушение дизайн–кода и за парковку транспорта в не предназначенных для этого местах.
Население
Сегодня в Ижевске проживает 648 тысяч человек, практически каждый второй житель республики. Чуть меньше четверти — молодёжь, чуть больше четверти — люди золотого возраста, больше половины – трудоспособное население. Если говорить о демографии, то Ижевск в плюсе. Но в последние несколько лет наметилось снижение рождаемости. Если в 2015 году родилось более 11 тысяч малышей, то в 2018–м 8441 малыш.
Промышленность и бизнес
Пять крупных предприятий – Концерн «Калашников», АО ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский мотозавод «Аксион–холдинг», Ижевский радиозавод и «ЛаДА Ижевский автозавод» не только достигли высоких показателей, но и своевременно перечислили в бюджет города налогов по НДФЛ на сумму 2,6 млрд рублей. В Ижевске 36,7 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. От них в бюджет поступило 2,16 млрд рублей. Инвестиции выросли на 7 млрд. Это тоже признак стабильности и финансовой устойчивости.
Образование
В Ижевске 96 школ, где обучаются 75 тыс. учеников, из них 15,5 тысячи учатся во вторую смену. 146 детских садов посещают без малого 46 тысяч воспитанников. В прошлом году в сфере образования удалось привлечь немалую сумму грантов – 6 млн руб. Проблемы отрасли – очередь в детские сады, которая составляет 6500 детей. В прошлом году в детских садах открыто 270 дополнительных мест. На этот год запланировано открыть 125 мест в имеющихся зданиях и помещениях, на это выделено 18 млн руб. Идут переговоры с собственником ведомственного детского сада о передаче его муниципалитету. Это позволит открыть ещё 330 мест. Задача к 2021 году очередь в ясли ликвидировать.
– Мы готовы применять новый для нас инструмент – муниципально–частное партнёрство. Так, компания ООО «Стим» за свои средства разработала проектно–сметную документацию и подписала с нами соглашение о софинансировании строительства детсада на 116 мест в районе Сельхозвыставки. Уверен, что такая практика и дальше получит распространение в нашем городе, – выразил надежду глава Ижевска.
Главные задачи города
Олег Бекмеметьев сформулировал главные направления работы, без чего Ижевску просто невозможно развиваться дальше. Это работа с огромным кредитным портфелем, который «создавался» годами. Часть коммерческих кредитов была заменена бюджетными, что позволило снизить процентную ставку на 1,5% и сэкономить 75 млн руб. Стоит задача сократить собственные затраты, например, проводя административную реформу в отношении аппарата муниципалитета.
Работа над повышением доходной части. Акцент на уменьшение суммы дебиторской задолженности (она составляет 359 млн руб.). Работа с брошенными объектами, должниками за аренду муниципальных имущества или земли, выявление самозахвата земли.
Совершенствование работы с муниципальным имуществом. В 2018 году было продано 11 объектов на 118 млн руб. Беспрецедентную сумму удалось заработать за продажу мест рекламных конструкций – 370 млн. Продажа и сдача в аренду имущества, земельных участков будет продолжена. Так, ведётся продажа банно–прачечного хозяйства (предприятие со 100–процентным участием муниципалитета), готовится продажа ООО «Ритуал» и второго лота имущественного комплекса Ижевских электросетей.
Задача на этот год – начать слияние предприятий коммунальной сферы — МУП «Горсервис», СпДУ, ДРЭУ. На их базе будет создан мегаМУП или суперМУП, который будет оказывать услуги как в области содержания автодорог, тротуаров, так и управления жилыми домами и прочий функционал.
Не терпит отлагательства строительство 26–го коллектора. В противном случае возведение нового жилья будет приостановлено, так как очистные мощности Водоканала работают на пределе возможностей. В этом году город профинансирует проектно–сметную документацию по коллектору, сам проект будет реализован в 2020–2021 годах. Его сумма — 1 млрд 46 млн руб.
В Ижевске воплощается проект «Умный город». Рабочая группа разработала дорожную карту, которая признана лучшей среди всех проектов, представленных муниципалитетами. Появится свой цифровой штаб управления муниципалитетом. Самое главное сделать город — городом сервисов через электронные услуги. Умное ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности и возможность управления городом через цифрового двойника.
В планах дорожного строительства — участие в программе «Безопасные и качественные дороги» и ремонт 25 км дорог, который пройдёт на улицах Удмуртская, Цветочная, Ленина, Краева, Короткова, Фронтовая, Репина, Зои Космодемьянской и других.
Ведутся проектно–изыскательские работы следующих объектов: детсады в Машиностроителе, на ул. Ворошилова, школа в мкрн А10, Дом народного творчества «Спартак», здание бывшей детской больницы «Нейрон» под размещение детского дома, Дворец единоборств.
Старт реформы по новому обращению с ТКО показал, что горожанам, проживающим в частном секторе, неудобно выносить отходы по графику приезда мусоровоза. Требуется организовать 263 площадки для сбора ТКО в частном секторе Ижевска.
Работа с обращениями горожан
В прошлом году в Администрацию Ижевска поступило 33 тысячи обращений граждан. Не всегда удаётся решить проблему сразу, поэтому ведётся учёт вопросов, с которыми обращаются горожане.
На личную страничку Главы Ижевска в социальных сетях с начала года поступило более 500 обращений. Ведутся личные приёмы граждан.
– Мы пытаемся быть доступными в формате 24/7, – сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев и процитировал Президента РФ Владимира Путина:«Людей не обманешь, они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано, как это реально улучшает их жизнь и жизнь их семьи. И не когда–нибудь, а сегодня». Этими словами должны руководствоваться сотрудники администрации Ижевска в своей работе.
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