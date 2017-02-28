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Ижевск примет этап Международного проекта KFC BATTLE

28 февраля
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2 Ижевск примет этап Международного проекта KFC BATTLE

В Ижевске стартовала регистрация участников Чемпионатов KFC по футболу и стритболу Международного проекта KFC BATTLE 2017. Отборочный этап начнется 11 марта. Участие абсолютно бесплатное! Победителей проекта ждет фантастическая спортивно-развлекательная поездка в Барселону.

Чтобы выиграть главный приз, нужно собрать своих друзей, зарегистрироваться на официальном сайте проекта и доказать, что ваша команда достойна называться лучшей в стране. Наставники состязаний – трехкратный чемпион России по футболу и обладатель кубка УЕФА Роман Широков и чемпион НБА Тимофей Мозгов поддержат участников и вдохновят на красивую и динамичную игру. Такой шанс проспать нельзя!

К участию в Чемпионате KFC по футболу допускаются команды из 5 основных игроков (и не более двух запасных), при этом профессиональных игроков должно быть также не более двух. Предусмотрены три возрастные категории для юношей: 14-16 лет, 17 - 21 год, 22+, принять участие могут и женские команды, возраст девушек должен быть от 14 до 25 лет. Команды по стритболу должны состоять из трех участников (и одного запасного), профессиональный игрок может быть только один. Возрастные ограничения - 14-19 лет для юношей и 14 - 25 лет для девушек. Регистрация открыта на сайте http://www.kfcbattle.com/ и продлится до 11 апреля.

Отборочные этапы пройдут с 11 марта по 13 мая. KFC BATTLE — это уникальный социально значимый проект для молодежи. Он помогает юношам и девушкам в их стремлении жить активно, поощряет целеустремленность, энергичность и дает широкие возможности для самореализации. Он включает в себя не только футбол и стритбол, но и творческие дисциплины: вокал, рэп, танцы, блогинг. Кроме того, в конкурсе «Покажи свое» можно будет продемонстрировать свой уникальный талант в любой области.

Традиционно проект поддерживают и звезды шоу-бизнеса, которые курируют творческие направления KFC BATTLE в качестве наставников. В этом году ими стали популярные российские исполнители Егор Крид и L’One, лучший танцор России по версии канала ТНТ Ильшат Шабаев и многократный победитель международных танцевальных турниров, хореограф Саша Шерман.

Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность каждому заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Победители отборочных этапов отправятся на региональные фестивали, где им предстоит бороться за путевку на Суперфинал KFC BATTLE, который пройдет в июле в Москве.

Кроме главного приза, среди наград — совместные выступления со звездами российского шоу-бизнеса, съемки клипов, продюсирование и многое другое. Масштаб проекта позволяет любому — вне зависимости от пола, места проживания или уровня подготовки — принять участие в проекте и открыть для себя новые грани своей личности. Начиная с марта, батл охватит 30 городов России и страны СНГ и объединит несколько сотен тысяч человек.

Проект KFC BATTLE проводится с 2012 года. В соревнованиях приняли участие около 60 000 молодых ребят в возрасте от 14 лет до 21 года. Проект поддержали более 20 футбольных и мини-футбольных клубов России, более 100 известных спортсменов, более 50 экспертов, общественных деятелей, действующих звезд спорта, выдающихся олимпийских чемпионов, а также ветеранов - легенд спорта.

Пресс-служба проекта KFC BATTLE.

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