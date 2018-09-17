Ежегодный форум оружейников закрепит за Ижевском статус оружейной столицы России. Ключевой темой форума станет повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли. К участию в форуме приглашены руководители и профильные специалисты оружейных предприятий, представители органов власти, представители компаний, предлагающих услуги для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Первый день работы форума - 18 сентября - будет дискуссионным. В этом году для обсуждения профессиональным сообществом выбрано три актуальных для ОПК темы: «Финансирование и экспорт», «Кадры и образование», «Промышленный дизайн».
Официальный старт празднования Дня оружейников начнется с Торжественного возложения цветов к бюстам М. Т. Калашникова и Д. Ф. Устинова. Участниками возложения станут официальные лица Удмуртской Республики, руководители заводов оборонно-промышленного комплекса, участники Форума оружейников, военно-патриотические объединения, кадетские классы, члены Фонда имени М. Т. Калашникова. Специальные гости возложения – дочь М. Т. Калашникова Елена, полковник, референт М. Т. Калашникова Николай Шкляев, бывший заместитель главного конструктора завода «Ижмаш» Иван Дерюшев.
Второй день форума - 19 сентября - продолжится пленарным заседанием форума, посвященным диверсификации ОПК.
На Центральной площади Ижевска будет работать Выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро-автомобилей.
Кстати, это не единственная выставка, которая начнет работать в этот день. Так, в Национальном музее УР им. Кузебая Герда 18 сентября с 10:00 до 19:00 вновь откроется выставка «Города начинались с заводов». Там же в это же время можно посмотреть экспозицию «Люди. Оружие. Конфликты». Она создана при участии частного коллекционера М.А. Ивушкина и охватывает послевоенные десятилетия развития Советской армии – вооружение, обмундирование и специальное снаряжение различных родов войск периода 1950-1990-х гг.
В рамках празднования Дня оружейника 22 сентября на площадке Музейно-выставочного комплекса состоится ежегодный Городской конкурс по стрельбе из пневматики. Принять участие может каждый стрелок старше 10 лет. Запланированы соревнования в возрастных категориях, с вручением ценных призов победителям.
19 сентября также состоится интеллектуальное путешествие по городу «Город Оружейников – умный город» (старт – памятник А.Ф. Дерябину, финиш – Монумент боевой и трудовой славы).
С 15 по 19 сентября на ижевской набережной пройдет проект «Ижевские смыслы». Участок между центральной набережной и бульваром Воскресенского украсят картинами уличных художников. Полюбоваться на них сможет любой желающий.
19 сентября состоится арт-гастрономический фестиваль "РЯБИНА фест", посвященный ижевскому смыслу «рябинники» - прозвищу ижевских оружейников.
Ярким событием Дня оружейника-2018 станет Фестиваль юных изобретателей, который состоится 22 сентября в галерее Музея им.М.Т.Калашникова. Участники фестиваля представят удивительные изобретения от прикладных моделей, таких как мобильная площадка для электрохимической гравировки «УЗОР», до боевых моделей самолётов-разведчиков, ракет, квадрокоптеров и боевых роботов-квадроциклов!
22 сентября с 14.00 до 16.00 на территории Музея им.М.Т.Калашникова ижевчане смогут погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны. Состоится представление клубов военно-исторической реконструкции из Екатеринбурга и Кирова. На площадке продемонстрируют эпизоды сражений Великой Отечественной войны, создав реалистичную атмосферу боя, что позволит гостям почувствовать напряжение атаки и отчаяние сопротивления. Зрелищность реконструкции подчеркнет применение участниками идентичного оружия – от винтовки Мосина до немецкого пулемета МГ-42.
22 сентября на республиканском стрелково-спортивном комплексе им. Демидова А.М. состоятся первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон Фест». В состязании сможет принять участие любой желающий. А для болельщиков и гостей мероприятия будет организована зона развлечений и отдыха: спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, автограф-сессия звезд биатлона, розыгрыши призов и праздничный концерт. Вырученные от продажи билетов средства направят в Благотворительный фонд «Дети-бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием кожи.
22-23 сентября пройдет Чемпионат Удмуртской Республики по практической стрельбе на Спортивном комплексе «Солнечный». А с 26 по 29 сентября состоится Первенство Удмуртии по пулевой стрельбе.
19 сентября с 20:00 по 21:00 у Монумента «Навеки с Россией» выступит группа «Любэ». Завершится концерт праздничным фейерверком.
«Ключевым праздником для республики должен стать День оружейника. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наше предложение и помогает организационно и финансово. 18 сентября нам предстоит подписать соглашение с Росконгрессом. Ближайшие пять лет Росконгресс будет организовывать форум оружейников в Ижевске. Работа над этим соглашением продолжалась почти год. Это более чем значимое событие: ижевский форум оружейников войдёт в федеральный календарь форумов, в деловую повестку страны», - подчеркнул Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, День оружейника появился в календаре российских памятных дат благодаря усилиям всемирно известного оружейника Михаила Калашникова.
Ознакомиться с полной программой можно на сайте http://деньоружейника.рф/
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