В этом году диктант пройдет на более чем 40 площадках. В основном это вузы, техникумы и библиотеки. Если вместимость площадки более 50 человек, регистрация не требуется. Написать диктант без регистрации можно в УдГУ, ИжГТУ, ИжГСХА,Филармонии, Республиканском бизнес-инкубаторе,штабе городских проектов «ЛИФТ», Институте развития образования,Ижевском юридическом институте, в УФССП по России, в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, в общеобразовательных школах №№ 9,53,64,68,63,84 и дажебаре BBQ.
Регистрация понадобится, если вы хотите написать диктант в библиотеках №23 и №24, имени Н. Некрасова, М. Горького, М. Джалиля, Ф. Кедрова, В. Короленко, И. Крылова,В. Маяковского, Наговицына, Л. Толстого и в Национальной библиотеке. Регистрация уже открыта.
Текст для «Тотального диктанта – 2018» написала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза». Гузель Яхина – лауреат премий «Ясная поляна» и «Большая книга». Специально для диктанта автор подготовила 3 текста – «Утро», «День» и «Вечер».Из-за разницы в часовых поясах участники «Тотального диктанта» в разных регионах страны и странах мира пишут разные фрагменты текста. Ижевск попал в третий часовой пояс. Здесь диктант пройдет в 15:00.
Дикторами в этом году станут телеведущие Марина Симонова, Михаил Солодянкин, Ольга Чураева, Оксана Скубач, а также преподаватели ВУЗов и школ.
Справка УП
Тотальный диктант -добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.
Тотальный диктант придумали Новосибирские студенты в начале 2000-х. Со временем акция стала проходить по всему миру, а для большей зрелищности стали приглашать известных артистов. Вместо текстов классических авторов стали придумывать уникальные произведения. В Ижевске Тотальный диктант проводится с 2012 года. В прошлом году диктант написали более 2000 человек, из них 75 получили «отлично».
Фото с сайта https://tvoy-bor.ru
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