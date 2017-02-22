XVIII Всероссийская строительная выставка «Город XXI века» пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится с 23 по 27 мая на площадях автономного учреждения Удмуртской Республики «Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва», расположенных по адресу: ул. Кооперативная, 9, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
На выставке ведущие компании строительного комплекса Удмуртии и регионов России представят современные строительные материалы, энергосберегающие решения, оборудование для строительства, ЖКХ, деревообработки, спецтехнику, проектно-строительные и банковские услуги.
Как отметил председатель организационного комитета, министр строительства, архитектуры и жилищной политики УР Иван Новиков, это не только выставка, в рамках мероприятия состоятся круглые столы, бизнес-встречи, конференции, семинары и презентации.
Для эффективного продвижения продукции предприятий пройдёт XVIII Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области проектирования, строительства и производства строительных материалов. Десятки предприятий Удмуртии и России уже заявили о своём участии в главном событии отрасли.
«Мы должны получить максимальный эффект от участия и проведения выставки. Любое мероприятие всероссийского значения – это повышение уровня узнаваемости республики, её имиджа, оно даёт толчок для развития экономики региона. Деловая программа выставки должна отвечать ожиданиям. В целях дальнейшего увеличения количества участников, к примеру, можно изменить привычный её формат, объединив с другой выставкой, чтобы она приобрела формат специализированной», - подчеркнул Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев.
Отметим, основные цели проведения выставки – это демонстрация достижений и возможностей предприятий Удмуртии и регионов России, направленных на обеспечение жизнедеятельности городов и формирование инфраструктуры, применение передовых технологий в жилищном строительстве, реконструкции и ремонте.
Фото: kp.by
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