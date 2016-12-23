Главная » Общество » Ижевск готовится к Новому году

Ижевск готовится к Новому году

14 декабря
0

Главная городская елка на Центральной площади уже радует горожан и гостей столицы, однако ее театрализованное открытие состоится за неделю до Нового года - 24 декабря.

5ngshkaleam Ижевск готовится к Новому году

В Ижевске продолжается подготовка к Новому году. С начала декабря на улицах столицы зажглась праздничная иллюминация, возле торговых центров, предприятий и магазинов появляются новогодние елки, устанавливаются световые конструкции.

Главная городская елка на Центральной площади уже радует горожан и гостей столицы, однако ее театрализованное открытие состоится за неделю до Нового года - 24 декабря. В этот же день будет дан старт и ежегодному городскому фестивалю «Вместе теплее!».

К этому времени здесь появится Ледовый городок со сказочными композициями и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Фигуры изготовят из блоков льда. Примечательно, что материал для изготовления Ледового городка мастера берут с Ижевского пруда. Кроме Ледового городка на Центральной площади появится масштабная световая конструкция в виде новогоднего подарка. Ижевчане ее увидят впервые.

В день открытия Главной городской елки на Центральной площади Ижевска для жителей и гостей столицы Удмуртии состоится красочное представление, пройдут игры, конкурсы, в выставочном павильоне и в ярмарочных домиках будет работать новогодняя ярмарка.

Помимо Центральной площади новогодние елки в ближайшее время появятся во всех районах Ижевска. В период всех новогодних праздников в городе будет работать Луна-парк с аттракционами и каток.

Одним из главных событий традиционного новогоднего фестиваля «Вместе теплее» станет, конечно, новогодняя ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января с 23.00 до 02.00 на Центральной площади состоится новогодняя дискотека.

Афиша праздничных мероприятий Городского новогоднего фестиваля «Вместе теплее!» размещена на сайте города Ижевска.

Фото: instagram.com

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Читать также

Где-то тебя ждет волшебник
22 декабря
У добра нет барьеров, считают организаторы проекта «Особая красота»....
Полтора века в нефтянке
22 декабря
Уже более 160 лет на Мишкинском месторождении трудится династия Асылхановых. Таков общий стаж их семь...
35 лет назад в Сарапуле произошел первый в СССР террористический акт против детей
20 декабря
14 декабря состоялась встреча с участниками события 35-летней давности - освобождения заложников, зах...
Вице-премьер Правительства Удмуртии Рафис Касимов подвел итоги года
20 декабря
1
Свою встречу с журналистами Рафис Зинатуллович посвятил не только позитивным примерам работы подведом...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо