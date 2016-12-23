В Ижевске продолжается подготовка к Новому году. С начала декабря на улицах столицы зажглась праздничная иллюминация, возле торговых центров, предприятий и магазинов появляются новогодние елки, устанавливаются световые конструкции.
Главная городская елка на Центральной площади уже радует горожан и гостей столицы, однако ее театрализованное открытие состоится за неделю до Нового года - 24 декабря. В этот же день будет дан старт и ежегодному городскому фестивалю «Вместе теплее!».
К этому времени здесь появится Ледовый городок со сказочными композициями и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Фигуры изготовят из блоков льда. Примечательно, что материал для изготовления Ледового городка мастера берут с Ижевского пруда. Кроме Ледового городка на Центральной площади появится масштабная световая конструкция в виде новогоднего подарка. Ижевчане ее увидят впервые.
В день открытия Главной городской елки на Центральной площади Ижевска для жителей и гостей столицы Удмуртии состоится красочное представление, пройдут игры, конкурсы, в выставочном павильоне и в ярмарочных домиках будет работать новогодняя ярмарка.
Помимо Центральной площади новогодние елки в ближайшее время появятся во всех районах Ижевска. В период всех новогодних праздников в городе будет работать Луна-парк с аттракционами и каток.
Одним из главных событий традиционного новогоднего фестиваля «Вместе теплее» станет, конечно, новогодняя ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января с 23.00 до 02.00 на Центральной площади состоится новогодняя дискотека.
Афиша праздничных мероприятий Городского новогоднего фестиваля «Вместе теплее!» размещена на сайте города Ижевска.
Фото: instagram.com
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